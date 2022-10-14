早期基因診斷極重要 LCA新創治療有望挽回視力

今年17歲的邱同學罹患萊伯氏先天性黑矇症，3歲時即發現自己有夜盲症狀，成長過程中，常因視野狹窄易與他人碰撞而產生誤會。過去由於此病是基因性視網膜退化，臨床上無藥可治，所幸隨醫藥科技進步，邱同學透過基因檢測找出缺陷基因並對症治療，手術後預後佳，開心表示未來不僅能去考駕照，也能一圓晚上看星星、賞銀河的夢想。

視網膜退化終致失明！認識「萊伯氏先天性黑矇症」

萊伯氏先天性黑矇症(Leber's Congenital Amaurosis，以下簡稱LCA)為眼部罕見遺傳疾病，影響台灣數千個家庭，主因為DNA基因缺陷造成視網膜感光細胞早發性退化，隨年齡增長病情逐漸加重，終導致失明。

台大醫院眼科部主治醫師陳達慶醫師表示，LCA患者出生時即會有明顯視覺缺損，典型症狀除有夜盲、視野狹窄、中心視力損失之外，少數病患也可能一併伴隨中樞神經異常，例如精神發育遲滯、癲癇及聽力障礙等併發症。