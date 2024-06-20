早期肺癌術後免疫治療 復發率減半

肺癌是本港最常見癌症，2021年有5,978宗新確診個案，當中三成半屬於第一至三期的早期肺癌。早發現早治療可提升治愈率，惟第三期患者治療後仍有愈七成的復發風險。而術後免疫治療則可為患者減低57%的復發機率。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅表示，肺癌的5年存活率，由第一期的72.4%會遞減至第四期的7.8%，因此及早發現是治療的關鍵，「可是早期的肺癌並無徵狀，低劑量肺部電子掃描(LDCT)是唯一有效檢測早期肺癌的篩查手段。」於台灣進行的地區性高風險肺癌篩查，第3年結果顯示早期個案佔85%，較之前的約35%，及早發現比例大幅上升。「希望香港亦可開始篩查，有望推高發現早期肺癌的比例。」