早期肺癌 治愈為目標！術後免疫治療降低復發風險 術前的治療計劃專科醫生圖文解說

「狀況還好嗎？」醫生問。 「傷口都很好，我已經回去上班了呢。」因為接受低劑量電腦斷層檢查LDCT發現左肺有顆早期肺腫瘤，上周剛接受單孔胸腔鏡手術的40多歲李先生，周三手術、周五出院，恢復相當順利，很快便回到工作崗位。 檢視過傷口後，醫生說：「接下來可以準備做術後輔助治療囉。」

減低復發風險 「第1期肺癌也得做術後輔助治療嗎？」李先生問。 早期發現肺癌，早期接受手術的治療成效很好，不過仍需注意復發的狀況。中山醫學大學附設醫院胸腔外科陳志毅醫生指出，只要是1B期以上肺癌就建議在術後進行輔助性治療，目前術後輔助治療最新選擇包括傳統化學治療後，再接續免疫治療，臨床試驗證實有助降低復發風險，增加治愈性。 早期發現肺癌是重要的健康議題。低劑量電腦斷層檢查LDCT已被證實是能早期發現肺癌的篩檢利器，對於「重度吸煙族群(吸煙史超過30包年(註)且戒煙小於15年)」可降低兩成肺癌死亡率。

註：「包年」定義為「平均每日吸煙包數×共吸煙幾年」，例如每天1包煙，共吸30年；或每天1.5包煙，共吸20年。 低劑量電腦斷層 LDCT 讓肺癌早期發現 術後輔助治療成預後關鍵！ 低劑量電腦斷層檢查的推廣確實發揮成效，找到了許多早期肺癌的患者。陳志毅醫生說，以中山醫學大學附設醫院為例，這兩年來，每年約有600至700位患者接受手術，其中第1期肺癌佔比高達70%。相較於台灣癌症登記資料，2020年肺癌確診個案中，有高達47.1%為4期，僅7.0%為0期、32.4%為1期、3.4%為2期、10.0%為3期。 愈早發現肺癌，預後自然愈好。當癌細胞仍侷限在小範圍時，切除範圍變小，手術治療便可以發揮很好的成效；若癌細胞已進入淋巴、血液中，術後復發風險也會逐步增高。陳志毅醫生說，第1期肺癌又可分為1A、1B以及1C，1A期肺癌患者在接受手術後，可以不接受全身性治療；但1B期以上的肺癌患者，術後就需要搭配全身性輔助治療，選擇包括化學治療、免疫治療、標靶治療等，幫助降低復發風險。 精準治療往早期輔助治療邁進！勿忘詢問免疫檢查點檢查 以往肺癌術後輔助治療以化學治療為主，成效較有限。陳志毅醫生說，隨著精準醫療的發展，現已可依照腫瘤組織型態、基因檢測、免疫標記等，選擇更精準的治療方式。 標靶治療是根據基因檢測結果來選擇相對應的標靶藥物，目前在術後輔助治療領域，取得適應症的包括針對EGFR突變的藥物。