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健康
2023-11-04 18:30:02

早期肺癌 治愈為目標！術後免疫治療降低復發風險 術前的治療計劃專科醫生圖文解說

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早期肺癌

「狀況還好嗎？」醫生問。

「傷口都很好，我已經回去上班了呢。」因為接受低劑量電腦斷層檢查LDCT發現左肺有顆早期肺腫瘤，上周剛接受單孔胸腔鏡手術的40多歲李先生，周三手術、周五出院，恢復相當順利，很快便回到工作崗位。

檢視過傷口後，醫生說：「接下來可以準備做術後輔助治療囉。」

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減低復發風險

「第1期肺癌也得做術後輔助治療嗎？」李先生問。

早期發現肺癌，早期接受手術的治療成效很好，不過仍需注意復發的狀況。中山醫學大學附設醫院胸腔外科陳志毅醫生指出，只要是1B期以上肺癌就建議在術後進行輔助性治療，目前術後輔助治療最新選擇包括傳統化學治療後，再接續免疫治療，臨床試驗證實有助降低復發風險，增加治愈性。

早期發現肺癌是重要的健康議題。低劑量電腦斷層檢查LDCT已被證實是能早期發現肺癌的篩檢利器，對於「重度吸煙族群(吸煙史超過30包年()且戒煙小於15)」可降低兩成肺癌死亡率。

低劑量電腦掃描

低劑量電腦斷層檢查LDCT已被證實是能早期發現肺癌的篩檢利器，對於「重度吸煙族群(吸煙史超過30包年(註)且戒煙小於15年)」可降低兩成肺癌死亡率。

註：「包年」定義為「平均每日吸煙包數×共吸煙幾年」，例如每天1包煙，共吸30年；或每天1.5包煙，共吸20年。

 

低劑量電腦斷層LDCT讓肺癌早期發現 術後輔助治療成預後關鍵！

低劑量電腦斷層檢查的推廣確實發揮成效，找到了許多早期肺癌的患者。陳志毅醫生說，以中山醫學大學附設醫院為例，這兩年來，每年約有600700位患者接受手術，其中第1期肺癌佔比高達70%。相較於台灣癌症登記資料，2020年肺癌確診個案中，有高達47.1%4期，僅7.0%0期、32.4%1期、3.4%2期、10.0%3期。

愈早發現肺癌，預後自然愈好。當癌細胞仍侷限在小範圍時，切除範圍變小，手術治療便可以發揮很好的成效；若癌細胞已進入淋巴、血液中，術後復發風險也會逐步增高。陳志毅醫生說，第1期肺癌又可分為1A1B以及1C1A期肺癌患者在接受手術後，可以不接受全身性治療；但1B期以上的肺癌患者，術後就需要搭配全身性輔助治療，選擇包括化學治療、免疫治療、標靶治療等，幫助降低復發風險。

 

精準治療往早期輔助治療邁進！勿忘詢問免疫檢查點檢查

以往肺癌術後輔助治療以化學治療為主，成效較有限。陳志毅醫生說，隨著精準醫療的發展，現已可依照腫瘤組織型態、基因檢測、免疫標記等，選擇更精準的治療方式。

標靶治療是根據基因檢測結果來選擇相對應的標靶藥物，目前在術後輔助治療領域，取得適應症的包括針對EGFR突變的藥物。

免疫治療

免疫治療針對免疫檢查點發揮作用，使患者的免疫系統有機會對癌細胞發動攻擊。

免疫治療則是針對免疫檢查點發揮作用，使患者的免疫系統有機會對癌細胞發動攻擊。陳志毅醫生解釋，我們的免疫T細胞能辨識並進而消滅癌細胞，此時癌細胞為了存活，就可能利用免疫系統本身為了怕誤傷正常組織的煞車機制——疫檢查點PD-1/PD-L1機轉，癌細胞表面出現PD-L1，在與T細胞的PD-1接合後，就會使T細胞受到抑制，無法攻擊癌細胞。免疫治療藥物如PD-L1抑制劑，就能夠阻止PD-L1PD-1接合，使T細胞發動攻擊，進而消滅體內殘存的癌細胞，降低復發可能性。

根據臨床試驗的結果，在化學治療後接續使用一年之PD-L1抑制劑作為輔助治療，可幫助具有PD-L1表現之肺癌患者降低復發機率。陳志毅醫生提醒，患者在「術前」就要記得跟主治醫生討論接受免疫檢查點檢測，利用手術的腫瘤切片即時進行化驗，以避免未來檢體不足；若有PD-L1表現，術後就可以考慮使用PD-L1抑制劑作為輔助治療，同時PD-L1表現愈高，可預期治療成效會愈好。

早期肺癌

善用低劑量電腦斷層檢查，早期發現肺癌，積極接受治療，便有機會達到較佳的預後！

貼心小提醒

早期肺癌通常沒有症狀，患者很難察覺。低劑量電腦斷層檢查(LDCT)已被證實是有效的篩檢工具，能夠發現早期肺癌。陳志毅醫生說，早期肺癌有機會透過手術治療達到治愈，而且手術大多可以採用胸腔鏡進行，傷口小、疼痛度也降低、住院天數較短，患者能快速回歸原本的生活與工作。

後續，醫生會根據肺癌分期、細胞型態、基因型態、PD-L1表現量等決定術後輔助治療的方式。陳志毅醫生說，免疫治療已被證實可運用於術後輔助治療，利用自身免疫系統消滅癌細胞，有機會降低復發風險，提高治愈機率。

善用低劑量電腦斷層檢查，早期發現肺癌，積極接受治療，便有機會達到較佳的預後！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：早期肺癌拚治癒！術後免疫治療降低復發風險，術前的治療計畫，專科醫師圖文解說

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