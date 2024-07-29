早檢測 早治療 預防乙肝併發症

適逢世界肝炎日(7月28日)，癌症資訊網慈善基金及香港肝臟移植協康會合辦了「BE THE VOICE」病毒性肝炎公眾教育計劃，提高大眾對於預防病毒性肝炎，以及帶病毒者及早治療的意識。
中大醫學院外科學系教授竺兆豪醫生在活動中表示，本港大約8%人口帶有乙型肝炎病毒，而丙型肝炎病毒則約有1%，較為少見，「兩者都可依靠血液傳播，例如輸血、共用針筒等；而乙肝病毒亦可透體液感染，如性行為等，母嬰傳染也是一大感染途徑。」
可致肝癌肝硬化
竺兆豪強調，兩種病毒性肝炎都有治療方法，差別在於可否根治，「丙肝現有直接抗病毒藥物，可治愈九成以上丙肝病毒感染；而乙肝雖未能根治，不過有病毒控制藥物，即可令病毒『冬眠』，避免出現併發症。」值得一提是，若沒有好好控制乙肝，患者一生中有三分一機率出現併發症，包括肝硬化，甚至肝癌。
「肝硬化分早期、中期和晚期，若可及時發現只是早期，用藥仍有機會逆轉；如已介晚期，就只有肝臟移植一途。肝癌情況亦類似，早期的話亦有機會切除治愈，到中期或以後就未必能夠根治。」因此及早檢測自己是否帶病毒者，及接受治療和監察最為重要。
腹脹腳腫 影響生活質素
香港肝臟移植協康會會長黃龍輝本身也是過來人，因母嬰感染而患上乙型肝炎，後來出現肝硬化，11年前演變成肝癌，因數度發生肝癌，最終須肝臟移植才得以活命，「帶有乙肝病毒猶如計時炸彈，曾有患者因而導致肝衰竭，抽腹水可愈10升！同時會出現腳腫，難以外出，大大影響生活質素。」
為避免由肝炎演變成癌症，癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀認為最好的方法是做好預防，「自1988年起本港開始為出生嬰兒接種肝炎疫苗，涵蓋了大部分現時36歲或以下人士。」
建議接種疫苗
為達到世界衛生組織2030年消除病毒肝炎作為公共威脅的目標，醫療衛生界立法會議員林哲玄建議，「現時36歲以上、未曾接種乙肝疫苗的話，應考慮接種，政府亦應資助基層人士接種相關疫苗；多做公眾教育，以提升接種率；地區康健中心除助長者量血壓、血糖之外，也可做乙肝快測；可為高危人士安排乙肝篩查。同時呼籲市民登記器官捐贈，不只救了患者，更救了患者一家。」