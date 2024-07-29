早檢測 早治療 預防乙肝併發症

適逢世界肝炎日(7月28日)，癌症資訊網慈善基金及香港肝臟移植協康會合辦了「BE THE VOICE」病毒性肝炎公眾教育計劃，提高大眾對於預防病毒性肝炎，以及帶病毒者及早治療的意識。 中大醫學院外科學系教授竺兆豪醫生在活動中表示，本港大約8%人口帶有乙型肝炎病毒，而丙型肝炎病毒則約有1%，較為少見，「兩者都可依靠血液傳播，例如輸血、共用針筒等；而乙肝病毒亦可透體液感染，如性行為等，母嬰傳染也是一大感染途徑。」

可致肝癌肝硬化 竺兆豪強調，兩種病毒性肝炎都有治療方法，差別在於可否根治，「丙肝現有直接抗病毒藥物，可治愈九成以上丙肝病毒感染；而乙肝雖未能根治，不過有病毒控制藥物，即可令病毒『冬眠』，避免出現併發症。」值得一提是，若沒有好好控制乙肝，患者一生中有三分一機率出現併發症，包括肝硬化，甚至肝癌。 「肝硬化分早期、中期和晚期，若可及時發現只是早期，用藥仍有機會逆轉；如已介晚期，就只有肝臟移植一途。肝癌情況亦類似，早期的話亦有機會切除治愈，到中期或以後就未必能夠根治。」因此及早檢測自己是否帶病毒者，及接受治療和監察最為重要。