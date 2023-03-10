早發嚴重濕疹 或屬基因疾病

全球大約有兩成兒童患有濕疹，部分成因原來與遺傳或基因突變有關。港大醫學院與國際研究團隊發現新基因疾病——STAT6功能增益疾病，會引發嚴重濕疹及其他過敏症狀，並建議有關患者諮詢醫生，檢查是否帶有相關基因變異，對症下藥。

免疫系統過度活躍

年幼發病的嚴重過敏患者或患有基因疾病，即「先天性免疫錯誤」。港大醫學院與國際研究團隊逾90名學者，從10個家庭中識別出16位患有早期病發嚴重免疫失調的病人，他們的症狀包括全身難治型濕疹、胃腸道疾病、哮喘、血液免疫球蛋白E過高、食物敏感、過敏性休克等，並發現他們的STAT6基因出現變異，稱為「STAT6功能增益疾病」。港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系博士生梁子熙解釋，「它屬於單基因異位性疾病，令免疫系統過度活躍，容易出現免疫反應，引起過敏、自身免疫病、炎症性疾病、骨髓衰竭、惡性腫瘤等。」

不能有戶外活動

現年21歲的Jesse是研究中其中一位STAT6功能增益疾病患者，自出生便出現嚴重過敏，全身皮膚出現濕疹，導致頭髮及眼眉脫落，同時內臟亦有過敏問題不能正常吸收營養，也因皮膚及關節感染須接受多次手術。Jesse坦言，「過去20年感到身心疲累，試過不同的治療亦沒有效果，例如入院濕敷，出院時症狀便開始惡化；使用類固醇藥膏卻令雙眼出現白內障，以為自己將失明，現已換上人工晶體。過往亦不能做任何戶外活動，夏天流汗、冬天乾燥均會加劇症狀；夏天於室內也未能享受冷氣，因環境會變乾燥。」

