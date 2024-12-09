早發性癌症急增 糾正防癌謬誤

早發性癌症指患者不足50歲便出現的癌症，本港相關個案由1990至2022年上升了39%，不容忽視。惟香港防癌會早前的調查發現港人對早發性癌症認知不高，即使有多項風險因素人士亦以為自己患癌風險低；香港防癌會建議大眾從飲食及生活著手作出預防，高危者應定期接受相關癌症篩查。 較常見早發性癌症包括大腸癌、前列腺癌、乳癌、子宮頸癌及子宮內膜癌。香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生指，「部分早發性癌症或惡化較快，患者需要接受更進取治療，相對年長患者也有較高復發風險；而年輕患者亦會擔心如何重返職場，並面對經濟壓力等。」

認知不足致3大隱憂 為了解港人對早發性癌症的認知，香港防癌會早前作出問卷調查，發現只有38%人聽過早發性癌症，並發現3大隱憂： 1) 有家族史或3項風險因素者中，分別有10%及26%認為自己患早發性癌症風險低；36%具風險因素者不會在50歲前接受癌症篩查。 2) 受訪者不願意為減患癌風險而減食過量紅肉(30%)、加工肉類(51%)及戒酒(43%)。 3) 44%人認為改善生活以達防癌目的，最少10年才有效果；17%男性及9%女性以為50歲才改善生活習慣較「有效益」。 林嘉安認為，不少人對於預防癌症充滿誤解，沒有意識到自己的風險及沒有改變行為，或增早發性癌症風險。

部分風險可改變 針對以上謬誤，林嘉安解釋，「癌症是多種因素組合而成的結果，除遺傳因素不可改變之外，我們可戒煙酒、避免進食加工肉、減少紅肉攝取至每周350至500克、每周最少做150分鐘中等強度或75分鐘劇烈強度帶氧體能活動、每日進食5份(約400克)蔬果，以減低癌症風險，也對身體健康帶來好處。另一方面，研究指出，運動一年已可達到防癌效果，如年輕開始運動習慣，更減癌症風險多達四成。」 及早發現癌症，治療會較簡單，存活率也較高，林嘉安建議大眾多了解高風險定義，高風險人士即使沒有徵狀，亦應定期接受相關癌症的篩查，現時大腸癌、乳癌、子宮頸癌已有相應的篩查方法。