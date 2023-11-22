明明好攰但又失眠 小心自律神經失調搵上門

自律神經失調型睡眠障礙的人生活上經常表現急躁個性、思慮較多而密、部分完美主義，症狀表現有容易緊張焦慮、偶發心慌不安、胸悶、心悸、消化機能差、排便狀態不穩定。

生活壓力大及工作時間長已經成為現代人的生活標誌，除了工作時間長外，照顧小孩及日常勞動常搞得筋疲力盡，本來以為疲倦的身心狀態，晚上應該可以一夜好眠，精神狀況卻是異常亢奮！臨床上，超過一半以上睡眠障礙的人來自於自律神經失調導致！

容易緊張焦慮、偏完美主義者 交感神經持續亢奮

中醫師周大翔表示，自律神經失調型睡眠障礙的人生活上經常表現急躁個性、思慮較多而密、部分完美主義，症狀表現有容易緊張焦慮、偶發心慌不安、胸悶、心悸、消化機能差、排便狀態不穩定，造成這些失調症狀的主因來自於「交感神經持續亢奮高張」，生理機能設定持續維持在「戰鬥進行中」，無法順利進入休息放鬆狀態。

中醫透過陰陽平衡思維及五行臟腑氣血調整來治療自律神經失調所造成身體失衡的偏性，周大翔中醫師說明，臨床上自律神經失調型睡眠障礙常見「心腎不交」型辯證類型，透過調節臟腑「心」、「腎」重新連結心腎臟腑的氣血交通，引導身體失衡狀態推移回平衡，這樣的治療方式有別於直接命令身體切換開關的粗暴式調整，透過引導方式能有效改善自律神經自主調節能力，漸漸的回到不透過藥物而達到自主調控能力，也能自主放鬆睡眠。

中醫教你養心氣、存腎氣來幫助睡眠！

周大翔中醫師指出，心腎不交的源頭來自於腦部訊號長期處在亢奮使用狀態，除了自主尋找適合放鬆活動外，中醫認為透過「養心氣」來靜下心來讓腦部能適度休息，恢復原本腦中血液灌流的交換效率，心氣能恢復靜態休養後，過度損耗的身體氣血就不需要靠腎氣支撐過度勞累的生理狀態。養心氣後腎氣可以得到喘息空間，回復到收斂休養狀態，也得以儲存身體有用的氣血於腎氣，供給於下次緊急使用。