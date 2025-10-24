易喘、易攰 揪出42公分極罕見血管肌瘤 醫療團隊助患者走出鬼門關

48歲蔡女士罹患紅斑狼瘡十多年，平時稍微活動就容易喘，原以為只是慢性病帶來的副作用，沒想到去年9月發高燒40度送醫，急診檢查卻意外發現下腔靜脈一路延伸至右心房有巨大血塊，竟揪出一顆長達42公分、發生機率僅千萬分之一的血管平滑肌瘤！

黃振銘主任提到，一般心臟腫瘤十分罕見，發生率只有十萬分之一，但從下腔靜脈延伸至心房的血管平滑肌瘤又更罕見，綜觀全世界文獻也僅上千例，發生率只有千萬分之一。2024年12月，手術正式展開，當打開心房時，醫生們才驚覺腫瘤不像一般腫瘤脆弱易碎，而是一條實質化、宛如香腸般蜿蜒的組織，往下無止境地延伸。

醫療團隊相互合作 攜手患者不放棄一絲希望

黃振銘主任坦言，這是一場艱難的抉擇，雖然再開刀風險極高，但不開，血管平滑肌瘤會再長回右心房，患者可能隨時猝死。最後，醫生與患者共同選擇迎戰。蔡女士面對旁人勸她轉往更大的醫療中心，她始終堅定搖頭。她說，黃振銘主任願意承擔風險，團隊更是日夜守候，這份勇氣比醫學中心的名號更重要。

黃振銘主任回顧這段歷程，感觸極深。「這不只是醫生一個人的戰鬥。從麻醉科、護理師、泌尿科、外科到ICU，每一個環節都需要彼此信任。」他強調，醫療從來不是冰冷的技術，而是人與人互相支撐的過程。

蔡女士笑著說，自己能兩度從鬼門關前走回來，心裡充滿感恩。歷經半年多的治療與兩次手術，蔡女士如今已能自由行走，回歸日常生活。她說，這段與死神搏鬥的經驗，讓她更懂得珍惜當下。

