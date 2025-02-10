易累又易病免疫力低 小心甲狀腺出事？醫生教7種食物改善

免疫力是對抗外來病菌重要防線，特別在這個流感高峰期至關重要，但如果發現自己經常生病，又容易感到疲勞是免疫力下降的症狀，更可能與甲狀腺問題有關。有醫生指，甲狀腺與免疫力關係密切，並指出有7種食物有助改善免疫力，和保護甲狀腺。

免疫力和甲狀腺「雙向影響」？

內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，甲狀腺功能受到免疫系統的影響，而免疫力的變化也可能影響甲狀腺健康。甲狀腺功能是作為人體內分泌系統的重要器官，甲狀腺調節代謝、體溫與能量消耗等多重功能。

當免疫系統的異常時就可能會帶來甲狀腺疾病，相反，甲狀腺異常也同樣會影響免疫力：

當免疫系統的異常，就可能會導致自身免疫性甲狀腺疾病：

橋本氏甲狀腺炎：免疫系統攻擊甲狀腺，導致甲狀腺功能低下(甲低)。

葛瑞夫茲氏病：免疫系統過度活躍，促使甲狀腺分泌過多甲狀腺素(甲亢)。

當甲狀腺異常時也會影響免疫力：

甲狀腺功能低下：

免疫反應減弱，易感冒及生病。

體溫偏低影響白血球活性，抵抗力下降。

可能增加慢性發炎風險，如關節炎及自體免疫疾病。

甲狀腺功能亢進：