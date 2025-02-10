易累又易病免疫力低 小心甲狀腺出事？醫生教7種食物改善

免疫力是對抗外來病菌重要防線，特別在這個流感高峰期至關重要，但如果發現自己經常生病，又容易感到疲勞是免疫力下降的症狀，更可能與甲狀腺問題有關。有醫生指，甲狀腺與免疫力關係密切，並指出有7種食物有助改善免疫力，和保護甲狀腺。
免疫力和甲狀腺「雙向影響」？
內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，甲狀腺功能受到免疫系統的影響，而免疫力的變化也可能影響甲狀腺健康。甲狀腺功能是作為人體內分泌系統的重要器官，甲狀腺調節代謝、體溫與能量消耗等多重功能。
當免疫系統的異常時就可能會帶來甲狀腺疾病，相反，甲狀腺異常也同樣會影響免疫力：
當免疫系統的異常，就可能會導致自身免疫性甲狀腺疾病：
- 橋本氏甲狀腺炎：免疫系統攻擊甲狀腺，導致甲狀腺功能低下(甲低)。
- 葛瑞夫茲氏病：免疫系統過度活躍，促使甲狀腺分泌過多甲狀腺素(甲亢)。
當甲狀腺異常時也會影響免疫力：
甲狀腺功能低下：
- 免疫反應減弱，易感冒及生病。
- 體溫偏低影響白血球活性，抵抗力下降。
- 可能增加慢性發炎風險，如關節炎及自體免疫疾病。
甲狀腺功能亢進：
- 免疫系統過度活躍，容易引發過敏或發炎反應。
- 身體長期處於高代謝狀態，可能導致免疫系統失衡。
- 過度消耗能量，使身體更易疲憊，影響免疫功能。
醫生教7種食物增免疫力
陳醫生指，可以透過以下3種方法提升免疫力並保護甲狀腺：
1. 飲食調整
- 避免過量碘攝取：如海帶、紫菜，避免影響甲狀腺激素合成。
- 增加抗發炎食物：如三文魚、堅果、深色蔬菜，減少免疫攻擊風險。
- 補充硒(Selenium)：如堅果、雞肉，有助於維持甲狀腺健康。
2. 良好生活習慣
- 充足睡眠：睡眠不足影響免疫力，可能加重甲狀腺問題。
- 適量運動：調節免疫系統，但甲亢患者應避免過度運動。
- 減少壓力：壓力影響免疫系統，亦可能影響甲狀腺激素分泌。
3. 定期檢查甲狀腺與免疫功能
- 甲狀腺功能檢查：TSH、T3、T4。
- 自體免疫抗體檢測：抗TPO、抗TG。
- 免疫系統健康評估：如白血球計數、發炎指標。
陳醫生指，甲狀腺與免疫系統之間存在「雙向影響」的關係。當免疫功能失調時，可能導致甲狀腺異常；而甲狀腺問題也可能削弱免疫力。她建議，透過良好的飲食、作息、壓力管理及定期檢查，就可以維持健康的甲狀腺與免疫系統。