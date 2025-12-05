易醒注定睡不好？醫生教4招提升睡眠質素

晚上易醒因為未進入深層睡眠？有醫生指出，若晚上多夢易醒，有可能是因為一直在困在淺睡期，令人敏感易醒。醫生指出，有4大方法，有助提升睡眠質素，改善睡眠。

黃醫生指，當在深睡期，大腦築起一道「防線」來隔絕外界的干擾。然而，若長期壓力過大、晚上熬夜滑手機或思緒萬千，就可能會被困在淺睡期。此時，「防線」無法建立，任何聲音都能影響到睡眠。

睡眠紡錘波的影響

黃醫生表示，有些人之所以能安穩入睡，是因為他們的腦波性能良好，能夠有效抵抗噪音。他們的大腦會產生「睡眠紡錘波」，這種腦波活動就像隱形的耳機，主動隔絕外界的聲音，讓他們的睡眠質素更高。

研究顯示，紡錘波多的人對噪音的抵抗力明顯較強，甚至能在大聲音的影響下保持沉睡。而那些紡錘波較少的人，只需周圍小動作，便會驚醒。這並不是因為他們敏感，而是因為神經生理上的差異。

醫生教4招提升睡眠質素

黃醫生指，雖然紡錘波的密度受基因影響，可以透過一些生活方式來撫平腦波，改善睡眠：

多曬太陽：白天多待在陽光下，不要只待在冷氣房，讓生理時鐘重回正軌。 減少咖啡因攝取：午後兩點後不再攝取咖啡因，減少對神經系統的刺激，否則會令大腦誤以為白天未結束。 進行輕量運動：睡前4小時做一些輕運動如深蹲或踮腳，幫助身體釋放張力。 靜夜儀式：睡前關燈、關手機、拉上窗簾，讓環境安靜，幫助自己放鬆。

理解易醒的人

黃醫生指，容易被驚醒的人，其實是因為他們的心靈仍在警覺。很多時候，他們的焦慮和思考使他們的睡眠變成了一場戰鬥。因此，對於這樣的人，我們應該提供更多的理解與支持，而不是輕視他們的敏感性。他指，能夠睡著並非理所當然，而是一種大腦與世界之間的和諧。