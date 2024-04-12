春困好頭痕 中醫教路如何養生！

繁花盛開代表又到春天，一年之計在於春，明明應該精神爽利，春天卻總是令人提不起勁。容易出現疲倦、頭暈、頭痛、精神不振等症狀，其實是與春天的3個特點有關，註冊中醫師鄭芸菁指，只要因應體質選擇合適的養生方法，就可以解決以上問題。

特點一：氣血活動旺盛

春季主陽氣升發，這時人體的氣血活動、新陳代謝相對比較旺盛，就有機會引發常見的不適症狀。當陽氣升發太多，氣血上衝會有機會出現頭暈、頭痛、精神不振等症狀，亦即我們常聽到的「春困」。

特點二：乍暖還寒

春季是風氣當令的乍暖還寒，鄭芸菁稱，「例如日間有太陽很溫暖，但早晚會有風，如果大家未有為意，以為天氣溫暖而未有穿著足夠衣物，就容易引起感冒。」

特點三：肝氣疏泄太多

肝主春天，春天時肝氣也會開始升發及亢盛，會疏通和推動人體的氣血狀態，推陳出新，如果肝氣疏泄太多，就會引發症狀，包括肝火鬱熱、脾虛濕困。如肝太強、脾胃太弱，則可稱為肝乘脾，表現有口乾口苦、胃口不好或者大便不暢順等。