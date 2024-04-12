春困好頭痕 中醫教路如何養生！

繁花盛開代表又到春天，一年之計在於春，明明應該精神爽利，春天卻總是令人提不起勁。容易出現疲倦、頭暈、頭痛、精神不振等症狀，其實是與春天的3個特點有關，註冊中醫師鄭芸菁指，只要因應體質選擇合適的養生方法，就可以解決以上問題。
特點一：氣血活動旺盛
春季主陽氣升發，這時人體的氣血活動、新陳代謝相對比較旺盛，就有機會引發常見的不適症狀。當陽氣升發太多，氣血上衝會有機會出現頭暈、頭痛、精神不振等症狀，亦即我們常聽到的「春困」。
特點二：乍暖還寒
春季是風氣當令的乍暖還寒，鄭芸菁稱，「例如日間有太陽很溫暖，但早晚會有風，如果大家未有為意，以為天氣溫暖而未有穿著足夠衣物，就容易引起感冒。」
特點三：肝氣疏泄太多
肝主春天，春天時肝氣也會開始升發及亢盛，會疏通和推動人體的氣血狀態，推陳出新，如果肝氣疏泄太多，就會引發症狀，包括肝火鬱熱、脾虛濕困。如肝太強、脾胃太弱，則可稱為肝乘脾，表現有口乾口苦、胃口不好或者大便不暢順等。
春天潮濕，是否就應該飲祛濕湯水？鄭芸菁解釋，潮濕是香港氣候的特點，屬外在天氣因素，但並非人人都要祛濕！「主要視乎個體的情況，如果身體被外在環境影響，而出現春困或濕的表現，例如舌苔厚白、身重易累等，就需要祛濕；反之，如沒有以上症狀，就算是天氣潮濕也未必需要祛濕。」鄭芸菁續指，祛濕之餘，也要健脾。單純袪濕只是治標不治本，最重要是提升脾胃功能，令水液運行暢順，才可減少濕的表現。
不只春天要養生，其實四季都適宜養生，大家應按照不同季節的特點做相應的養生方法。在春季方面，飲食上要以清淡及易消化為主，避免煎炸或油膩的食物，以免阻礙脾胃運作；生活上要廣步於庭，做適量運動，達到適時出汗，有助排解濕聚、身重的感覺。亦要因應乍暖還寒的季節特點，避免風寒邪氣，著重肩頸部保暖，最重要是保持心情愉快，減少動怒。
中醫也會用拔罐處理體內的濕氣或不通暢的地方，但就要視乎體質是否適合，足浴或發汗的食物也有助排解濕氣。鄭芸菁最後推介3款湯水及茶飲，成分較溫和，適合大部分人食用，如有疑問，建議諮詢註冊中醫師為佳。
1. 淮山健脾粥
材料：山藥15克、薏仁15克、馬蹄40克、 蓮子15克、百合15克、紅棗3粒
做法：加水及白米適量，共煮成粥。
功效：補虛養胃，健脾養心。
2. 佛手瓜薏仁湯
材料：佛手瓜2個、淮山30克、熟薏仁30克、紅棗10粒、陳皮1片、豬瘦肉半斤
做法：以上材料洗淨放入鍋內，加水適量， 以大火煮滾後轉細火煲2小時即可。
功效：佛手瓜疏肝理氣；淮山、薏仁、陳皮健脾化濕；紅棗養血安神。
3. 疏肝理氣茶
材料：菊花20克、玫瑰花15克、杞子10克、蜂蜜100克
做法：用水沸後30分鐘作保健茶即可。
功效：菊花及玫瑰花皆能疏肝，蜂蜜健脾和中，杞子補養肝腎。