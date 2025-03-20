春天不只呼吸道過敏 泌尿道問題也找上門！即睇4大原因及預防措施

進入春天也代表過敏季節的來臨，許多人開始出現鼻炎、哮喘等呼吸道過敏症狀，泌尿科診所高銘鴻醫生指出，泌尿道也會因過敏反應而引起發炎、尿頻或尿急等問題！此外，氣溫回暖、日夜溫差大，以及戶外活動後未及時補水，也容易導致泌尿道疾病的發生。高醫生列出了相關預防措施，助大家在春天守護泌尿道健康。

氣溫回暖細菌、病毒更活躍 泌尿道感染增 高銘鴻醫生表示，隨著氣溫的上升，環境中的細菌和病毒也變得更加活躍。春季溫暖且潮濕，容易導致尿液變濃，為細菌繁殖提供機會，進而引發尿道炎、膀胱炎等問題，其中大腸桿菌正是引發泌尿道感染的主要原因。高醫生提醒，為了維持泌尿系統的健康，應確保水分攝取充足，建議每日飲水量至少2,000毫升，以幫助沖洗泌尿道、減少細菌的孳生，也要避免憋尿，讓尿液能帶走可能殘留在尿道內的細菌，降低感染的機會。​

春季花粉過敏影響泌尿道健康 醫籲多吃維他命 C 、少到戶外 春天空氣中的花粉增多，高銘鴻醫生指出，除了因過敏導致泌尿道發炎、頻尿或尿急外，還有些人會出現類似膀胱過動症的症狀。此外部分抗組織胺藥物也可能影響泌尿系統，導致尿液滯留，增加感染風險。高醫生建議，可多補充維他命C，增強免疫力、減少發炎機率。在花粉季節也要盡量減少戶外活動，防止過敏加劇泌尿道問題。有服用過敏藥的人士也要注意藥物是否有影響排尿的副作用，如有不適務必諮詢醫生。

​ 日夜溫差大致膀胱、尿道神經敏感 2 飲品要少喝！ 高銘鴻醫生指出，春天的早晚溫差可超過10度，溫度變化讓膀胱和尿道的神經變得更敏感，提高尿頻、尿急，甚至尿失禁的發生率。高醫生提醒，要特別注意腰部、腹部和下半身的保暖，也要減少攝取含咖啡因、酒精的刺激性飲品，因為這些飲品會讓膀胱更容易產生尿意。

春天運動流汗要及時補水 預防泌尿道結石 天氣回暖也是到戶外活動的好時機。高銘鴻醫生表示，許多人在運動流汗後經常忽略水分的補充，會導致尿液濃縮、尿道更容易受刺激，甚至增加結石形成的風險。特別是腎結石患者，若缺乏水分幫助稀釋尿液中的礦物質，這些物質更容易在腎臟或膀胱中結晶，結石的形成可能引發劇烈的疼痛或血尿。高醫生強調，運動後務必及時補充水分，不要等到口渴才想到要喝水，也可以多吃黃瓜等含水量高的食物，同時避免過量攝取高鈣、高鹽、高糖的食物，以降低結石的風險。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】