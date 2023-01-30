春天咳極唔好 小心哮喘

春天天氣回暖，原來都是容易引起咳嗽的時節。但如果咳嗽持續時間長，超過二至三周都未復原，又或求醫用藥時有好轉，但停藥後又再咳，便有可能是「敏感咳嗽」，需要進一步檢查找出原因。 呼吸系統科專科醫生王君玲表示，春天剛好遇上流感高峰期，上呼吸道感染的風險較高，可刺激氣管出現咳嗽；另一方面，天氣變暖同時帶來潮濕空氣，令到周遭霉菌孳生，家中塵蟎數量增加，還有花草生長，空氣中的花粉量也會上升，三者都屬致敏原，有可能對呼吸道帶來敏感性的刺激，引起上及下呼吸道的徵狀。

鼻水倒流可致咳嗽 上呼吸道敏感會使鼻黏膜增厚、分泌鼻液，並可能出現鼻水倒流，尤其在躺臥時咳嗽會更明顯。王君玲續指，因為鼻水倒流會將不潔的鼻液帶到下呼吸道，令人咳嗽此為「鼻後滴漏綜合症」；若本身下呼吸道都有敏感情況，咳嗽持續的時間會更長，便可稱之為「哮喘咳」，「如果用藥時咳嗽好轉，過後又再咳，即可能氣管已有慢性發炎，原因可以是哮喘、慢阻肺病又或者支氣管擴張。另外，肺癌都會引起持續咳嗽，如有懷疑，應進一步檢查分類排除嚴重疾病。」 置之不理或惡化 若對流鼻水、咳嗽置之不理，情況變嚴重的話可演變為鼻竇炎、繼而有鼻塞及頭痛等徵狀；亦會影響睡眠，引起日間嗜睡、沒精神。而持續咳除了會嚇到身邊人影響社交外，也可能引起聲沙、胸骨痛等。王君玲指出，「如果是哮喘，沒有治理下會愈來愈差，例如有間歇性氣促、胸口翳悶、呼吸有『he he聲』的喘鳴(氣管全面收窄引發聲響)，於急性哮喘發作更需要即時入院治療，及使用高劑量類固醇又或聞氧氣等，所以要及早診斷及治療避免情況惡化。」