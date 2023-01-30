春天咳極唔好 小心哮喘

春天天氣回暖，原來都是容易引起咳嗽的時節。但如果咳嗽持續時間長，超過二至三周都未復原，又或求醫用藥時有好轉，但停藥後又再咳，便有可能是「敏感咳嗽」，需要進一步檢查找出原因。
呼吸系統科專科醫生王君玲表示，春天剛好遇上流感高峰期，上呼吸道感染的風險較高，可刺激氣管出現咳嗽；另一方面，天氣變暖同時帶來潮濕空氣，令到周遭霉菌孳生，家中塵蟎數量增加，還有花草生長，空氣中的花粉量也會上升，三者都屬致敏原，有可能對呼吸道帶來敏感性的刺激，引起上及下呼吸道的徵狀。
鼻水倒流可致咳嗽
上呼吸道敏感會使鼻黏膜增厚、分泌鼻液，並可能出現鼻水倒流，尤其在躺臥時咳嗽會更明顯。王君玲續指，因為鼻水倒流會將不潔的鼻液帶到下呼吸道，令人咳嗽此為「鼻後滴漏綜合症」；若本身下呼吸道都有敏感情況，咳嗽持續的時間會更長，便可稱之為「哮喘咳」，「如果用藥時咳嗽好轉，過後又再咳，即可能氣管已有慢性發炎，原因可以是哮喘、慢阻肺病又或者支氣管擴張。另外，肺癌都會引起持續咳嗽，如有懷疑，應進一步檢查分類排除嚴重疾病。」
置之不理或惡化
若對流鼻水、咳嗽置之不理，情況變嚴重的話可演變為鼻竇炎、繼而有鼻塞及頭痛等徵狀；亦會影響睡眠，引起日間嗜睡、沒精神。而持續咳除了會嚇到身邊人影響社交外，也可能引起聲沙、胸骨痛等。王君玲指出，「如果是哮喘，沒有治理下會愈來愈差，例如有間歇性氣促、胸口翳悶、呼吸有『he he聲』的喘鳴(氣管全面收窄引發聲響)，於急性哮喘發作更需要即時入院治療，及使用高劑量類固醇又或聞氧氣等，所以要及早診斷及治療避免情況惡化。」
緩減敏感症狀
處理鼻的敏感徵狀，可用抗敏藥物如抗組織胺、類固醇噴鼻劑，日常也可用生理鹽水洗鼻沖走致敏原及塵。若早期只為普通咳嗽，可使用一般的咳水處理，但如果兩、三星期都未痊愈，則會懷疑是哮喘，需使用針對氣管敏感藥物。王君玲表示，「醫生一般會處方吸入式類固醇，再加上長效或短效氣管舒張劑，兩者配合效果最理想。」混合式藥物為患者提供額外的方便。「醫生視乎徵狀的嚴重性和緊急程，或先單用吸入式類固醇，未能控制才加上長效氣管舒張劑。」
提升抵抗力減發作
在春季預防咳嗽，最基本是接種流感疫苗預防感染，容易過敏人士可戴口罩、注意個人及環境衛生，對塵蟎敏感者選用防塵蟎床品、勤力清潔家居、使用空氣清新機。在潮濕時要勤加清理冷氣機隔塵網、用稀釋漂白水清理牆角霉菌，並為家居物品作抽濕處理等。王君玲提醒，「戒煙、多運動、充足休息、飲食均衡是老生常談，做到的話有助提升抵抗力，即使本身有過敏問題，都可以減少發作次數或程度。」