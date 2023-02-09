春天關節痛？ 小心類風濕關節炎

春天天氣開始回暖，而且變得潮濕多雨、氣壓變低，令到筋腱、筋膜等軟組，以及關節空間膨脹，引起關節痛。但如果發現關節無故腫脹痛楚，而且同時出現於多個關節，如手腕、手肘、膝頭的話，就要懷疑是否類風濕關節炎。
骨科專科醫生文浩然表示，類風濕關節炎與一般風濕勞損不同，屬於自身免疫系統疾病，「原本防禦身體、攻擊外來細菌病毒的白血球，不明原因地對付自己的關節組織，引致發炎、關節受損。」雖原因未明，但女士、有家族病史人士的患病風險較高。
敷冰休息作紓緩
類風濕關節炎在發作時，除了關節疼痛外，因為炎症較厲害，關節會有紅、腫、熱的徵狀，同時影響患處功能，例如影響手的話會難於提取物件、膝關節受累會減弱行動能力。文浩然續指，「此時可以於患處敷冰，減少發熱腫脹，而患者一般會有消炎止痛藥物傍身，應先服用。另外要多休息，避免太多、太大的動作，可以紓緩徵狀。但如果在一段時間內，如春季內不停復發的話，就應該及早求診或覆診，以針對性的類風濕關節炎藥物控制病情。」
嚴重需手術處理
一般來說，需要骨科醫生介入的類風濕關節炎，情況已到頗嚴重的階段，關節已經受損。文浩然解釋，「較常見是年長患者，膝關節、手肘、手腕嚴重變形，影響生活。針對膝蓋變形有膝關節置換術，讓雙腿回復筆直和能夠行走；手部則會根據患者年齡、功能需求和變形程度，透過矯形手術和融合手術，改善其生活質素。」文浩然坦言融合手術後對生活都有一定影響，因此並不希望患者來到這個地步，幸而現今藥物進步，如患者可以及早發現及治療，並依時用藥保護關節，就可大減關節變形的風險。
辨別類風濕關節炎
根據臨床徵狀可大概分辨關節炎屬於類風濕還是退化，有懷疑便要進一步檢查，甚至抽血檢驗作正式診斷。
重拾行動能力
文浩然分享，有一位類風濕關節炎患者，因為膝關節嚴重變形，走路會痛，最後兩邊腳都需要做膝關節置換手術，「患者雙腿會變為『X形腳』或『O形腳』，亦可以一邊X、一邊O，即雙腳會折向一邊，變形較無定向。而退化性關節炎大多會呈O形腳，因此腳的變形亦成為懷疑類風濕關節炎的根據之一。」術後患者的膝關節雖可能仍有輕微炎症，但金屬關節不會被侵蝕，所以不會再嚴重變形，行走也不會受影響。