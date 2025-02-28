熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-02-28 12:20:00

春天養肝 太沖穴及公孫穴2穴位提升免疫力

分享：
春天養肝 太沖穴及公孫穴2穴位提升免疫力

春天養肝 太沖穴及公孫穴2穴位提升免疫力

adblk5

春節過去，縱使天氣乍暖還寒，但生機蓬勃的春天很快便到來。在這個萬物生長的時間，人體機能亦會變得活躍，而這也正是「養肝」的好時機，肝氣如若能升發陽氣，便有助身體增強抵抗力。

中醫︰肝屬木

在中醫的角度，五行中的「木」與春天對應，而「肝」則屬「木」，因此在春天調養好肝臟，令其舒暢氣機、疏瀉正常，便有助循環良好，不僅有助提升免疫力、強健體魄，也能幫助身體全年維持在更好的狀態。

五行圖表

肝屬木，與春天對應。

排出冬寒之氣

另方面，踏入春季，血液循環和各種激素分泌都會增強，猶如冬眠種子開始發芽，所以培養陽氣要從春天做起，其中肝的疏瀉正常可幫助排出體內的冬寒之氣，日後生病的風險就會較低。但在提升陽氣的同時亦要留意情緒起伏，避免過於激動而傷肝。

adblk6
濕疹/哮喘/鼻敏感治療｜3點防範過敏發作（am730製圖） 濕疹/哮喘/鼻敏感治療｜少吃生冷食物（am730製圖） 濕疹/哮喘/鼻敏感治療｜避免接觸過敏物質如狗毛或貓毛（am730製圖） 濕疹/哮喘/鼻敏感治療｜避免使用地氈（am730製圖）

氣虛體質運動補氣

針對不同的體質，養肝的方法也要調整，對於經常感冒及易感疲累的氣虛體質，可利用運動來補氣，而皮膚乾燥、眼睛乾澀及口乾的人，則可多吃百合、木耳。至於過敏體質則可多吃當季的蔬果，或利用清淡飲食減輕腸胃負擔。

木耳

皮膚乾燥、眼睛乾澀及口乾的人，可多吃百合、木耳。

穴位按摩保養肝臟

  • 太沖穴：屬肝經，有助肝經疏瀉及預防眼睛乾澀。位於足背第一、二腳趾罅後的凹陷處。
  • 公孫穴：屬脾經，調整脾胃及遏止氣機過度發散。位於足內側緣，第一蹠骨基底的前下方。
公孫穴 太沖穴

【限時激減】800 amFUN 2盒！1200 amFUN 4盒！

新谷酵素益腸活酵素限時激減