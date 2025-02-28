春天養肝 太沖穴及公孫穴2穴位提升免疫力

春節過去，縱使天氣乍暖還寒，但生機蓬勃的春天很快便到來。在這個萬物生長的時間，人體機能亦會變得活躍，而這也正是「養肝」的好時機，肝氣如若能升發陽氣，便有助身體增強抵抗力。

中醫 ︰肝 屬木

在中醫的角度，五行中的「木」與春天對應，而「肝」則屬「木」，因此在春天調養好肝臟，令其舒暢氣機、疏瀉正常，便有助循環良好，不僅有助提升免疫力、強健體魄，也能幫助身體全年維持在更好的狀態。