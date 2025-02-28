春天養肝 太沖穴及公孫穴2穴位提升免疫力

春節過去，縱使天氣乍暖還寒，但生機蓬勃的春天很快便到來。在這個萬物生長的時間，人體機能亦會變得活躍，而這也正是「養肝」的好時機，肝氣如若能升發陽氣，便有助身體增強抵抗力。
中醫︰肝屬木
在中醫的角度，五行中的「木」與春天對應，而「肝」則屬「木」，因此在春天調養好肝臟，令其舒暢氣機、疏瀉正常，便有助循環良好，不僅有助提升免疫力、強健體魄，也能幫助身體全年維持在更好的狀態。
排出冬寒之氣
另方面，踏入春季，血液循環和各種激素分泌都會增強，猶如冬眠種子開始發芽，所以培養陽氣要從春天做起，其中肝的疏瀉正常可幫助排出體內的冬寒之氣，日後生病的風險就會較低。但在提升陽氣的同時亦要留意情緒起伏，避免過於激動而傷肝。
氣虛體質運動補氣
針對不同的體質，養肝的方法也要調整，對於經常感冒及易感疲累的氣虛體質，可利用運動來補氣，而皮膚乾燥、眼睛乾澀及口乾的人，則可多吃百合、木耳。至於過敏體質則可多吃當季的蔬果，或利用清淡飲食減輕腸胃負擔。
穴位按摩保養肝臟
- 太沖穴：屬肝經，有助肝經疏瀉及預防眼睛乾澀。位於足背第一、二腳趾罅後的凹陷處。
- 公孫穴：屬脾經，調整脾胃及遏止氣機過度發散。位於足內側緣，第一蹠骨基底的前下方。