春天｜過敏又胃脹氣可能「春睏」！中醫養生調理緩解

春天是萬物復甦、百花齊放的季節，看似能讓人精神百倍，但實際上卻不然，此時，天氣多變，早晚氣溫低、風大，中午卻炎熱如夏天，加上濕氣重，使得許多人的舊疾容易復發，而濕氣影響了身體陽氣的升發，會產生疲憊、嗜睡、精神無法集中、頭悶脹等俗稱「春睏」的情形，此時應注意保暖，避免吹風，方能保持身體的健康。

春養生、調肝氣 少吃酸食、免肝氣旺

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺指出，清明節是春天的最後一個月，春天對應到中醫五臟的「肝」，此時人體的陽氣開始升發，人體的新陳代謝變快，正是適合養肝的時節，春季養生以調暢肝氣為主，讓肝氣帶動氣血向上、向外，但也要防止肝氣過旺而血壓上升、頭痛、易怒、影響脾胃消化功能。

此時要少吃酸的食物以免肝氣過旺，飲食以清淡平和為主，可多吃新鮮蔬菜、葱、薑、韭菜等。