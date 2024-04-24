春季不只養生還要養肝　中醫教「食療與自製茶湯」調身體

春溫、夏熱、秋涼、冬寒，自然界的氣候變化會對人體產生各種影響，從立春開始，萬物萌發，正是適合養生、調理身體的好時節。

春溫、夏熱、秋涼、冬寒，自然界的氣候變化會對人體產生各種影響，從立春開始，春季歷經六個節氣，天氣由寒轉暖，萬物萌發，正是適合養生、調理身體的好時節。

春季養生食療 遵循三重點

台北慈濟醫院中醫部吳炫璋主任指出，所有生物都會去適應四時氣候的變化，這是正常的規律，而人們若能順應自然變化，適時養生，就能避免或減輕疾病發生。從中醫的角度來說，春季是人體肝氣最暢旺之時，也是調養肝臟的好時機，春夏養陽要使肝氣保持正常的生發和調暢。

1.宜辛甘性溫，避酸味、生冷黏滑的食物

辛甘味食物如麥、棗、豉、花生、蔥、香菜等有發散效果，能順應季節扶助陽氣升發，所以春季適合食用。而酸味入肝，且具收斂之性，生冷黏滑的食物也有傷害脾胃的可能，所以都不宜於春天食用。

2.飲食以清淡平和為宜

由於冬季人們食用較多膏梁厚味的食物，少補充維生素，因此到了春天，要多補充新鮮綠色的蔬菜水果，並減少高脂肪食物或辛辣的調味品及烈酒。

3.養生茶飲避免感冒

春天後母面，溫差變化大，所以流感、新冠肺炎等呼吸道疾病患者增多，抵抗力弱的小孩及老人除了注意保暖，也可以煮橘子皮、金桔、蘿蔔、梨子或荸薺入茶，幫助理氣化痰，清熱潤肺，提高對呼吸道的保護。