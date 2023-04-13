春季冷氣吹成晚 當心「極度乾燥」眼變紅

春季天氣回暖，不少民眾喜愛冷氣吹整晚睡覺，你是否變成「紅眼一族」呢？知名眼科診所主任洪國磯表示，當空氣濕度非常乾燥時，會使眼睛淚水蒸發太多，當民眾感到眼睛乾、癢、澀、痠、紅，就要注意，甚至分泌物變多就是惡化徵兆，建議及早就醫檢查是否有結膜炎。

結膜炎兩大類：傳染性與過敏性

眼睛的結膜密布血管、淋巴，易受環境中的過敏原刺激，造成充血及發炎。結膜分為傳染性和過敏性，好發於春夏換季之時，是最常見的眼科疾病。

洪國磯表示，眼睛結膜常接觸到外界的空氣、水或者是灰塵，都容易造成眼睛周邊過敏與發炎。同時，現在患有過敏性鼻炎的人也非常多，過敏性鼻腔跟眼睛中間有淚管相通，因此許多鼻子過敏的民眾，眼睛黏膜也會受到影響。至於過敏原非常多，民眾可到醫院抽血檢驗過敏原，例如海鮮、花生等都是常見的過敏原。