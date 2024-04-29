時早時遲有原因 女性周期原來受月亮運行影響？

生育年齡的女性，每月都要忍受月經周期的不適，尤其是來經時間或早或遲，令人難以防備而忐忑不安。有研究就發現，女性生理周期與月亮的陰晴圓缺、月球環繞地球運行的周期有關，結果與女性周期多為28至30日的情況頗為脗合。

該項在《Science》發表的研究，分析了北美及歐洲逾3000名年齡35歲以下女性的月經周期紀錄。結果發現月經周期雖會受生理時鐘調控，但亦與月亮周期確實有一定關係，其中歐洲女性的月經周期通常始於農曆廿五的眉月，而北美女性則傾向在農曆十五開始來經，反映種族及緯度相近但處於不同的陸地板塊，月經周期都會有所差異。

或可治不孕症？

研究人員認為，結果有助於我們更了解生理時鐘與排卵異常，未來可進一步研究如何評估排卵周期，並找到治療不孕症的有效新方法。但亦專家亦指出，生理時鐘仍然是掌控月經周期的主要原因，但隨著現代女性受到愈來愈多的人為干擾，例如夜晚接觸過多光害、輪班工作、出國外遊及環境污染等等，都可能會影響到生理時鐘，最終令女性周期亦受影響。

事實上，醫學界對於月經或排卵周期的了解仍是有限，即使利用手機程序等先進科技協助，仍無法準確推測月經或排卵時間，而今次的研究結果或有助揭開月經周期的神秘面紗。