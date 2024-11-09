晚期乳癌不再只靠化療 接力治療有策略、延長存活期有機會！

荷爾蒙受體陽性、HER2陰性的局部晚期及轉移性乳癌，目前治療依舊有其局限，許多器官轉移的患者二線治療一旦惡化只剩傳統化療一途，對於延長存活效果非常有限。近期新型藥物問世、令人期待有突破的治療效果。在2024年10月最新試驗結果發現，使用CDK 4/6抑制劑治療12月內失敗的亞洲患者，若接力使用Trop-2抗體藥物複合體治療，整體存活期有更佳的改善。

慎選晚期乳癌接力治療 延長存活為首要目標 台灣乳癌防治基金會董事長、台大醫學院外科部名譽教授兼主治醫生張金堅表示，年輕型乳癌患者中比例較高、同時為停經前婦女罹患最大宗的荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌，在早期治療中通常會使用荷爾蒙療法，隨著治療武器的進展，合併CDK 4/6抑制劑或接續mTOR抑制劑也逐漸成為了第一線與二線的治療選擇。然而，即使這些治療能夠在短期內控制病情，部分患者仍可能在治療一年內快速惡化，這些患者後續治療的藥物選擇變得相對有限且具有挑戰性。 以往患者接受標靶藥物或是荷爾蒙治療無效後，就僅剩傳統化療，雖然可以作為後續治療的一種選擇，但隨著晚期乳癌治療的進展，如何與醫生討論制訂合適的個人化治療方案，以有效的藥物接力治療來爭取更長的整體存活期，對於身為正值家庭與工作主力的年輕患者來說才是分秒必爭的續命關鍵。

晚期乳癌「接力治療」 Trop-2 抗體藥物複合體為續命關鍵、亞洲患者治療表現佳 Trop-2抗體藥物複合體(Trop-2 ADC)作為局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌的治療新選擇，在前線治療後接力使用能有效延長晚期患者的存活期，並顯著降低死亡和惡化的風險。在這群患者中，有一群接受CDK 4/6抑制劑治療的患者可能在治療12個月內惡化。但根據歐美族群的臨床樞紐試驗顯示，若使用Trop-2抗體藥物複合體在CDK 4/6抑制劑治療一年內病情持續惡化的患者身上，其整體存活期可達到15.3個月，顯著優於傳統化療的10.5個月。此外，在今年甫發表針對亞洲患者的臨床研究更發現，Trop-2抗體藥物複合體組的整體存活期更提高到21.1個月，比使用化療組的12.3個月多高出了8.8個月。 張金堅教授提到：「Trop-2抗體藥物複合體的設計就像『魔法子彈』，可以鎖定帶有Trop-2表現的癌細胞發揮毒殺作用，因此能夠顯著減少對正常細胞的傷害以此降低副作用，同時提高治療效果，且無論癌細胞表面抗原多寡，Trop-2抗體藥物複合體都能對癌細胞發揮效果，因此患者毋須事前做基因檢測就能用藥。」