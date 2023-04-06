晚期大腸癌治療 既要著重療效 亦追求生活質素

大腸癌是本港最常見的癌症之一1，自然是腫瘤科醫生不會少見的病例。今天來了一名四十多歲的病人，因為大便異常頻密並帶有黏液，且腹部腫脹，檢查後證實乙狀結腸長有一個不大的腫瘤，惟已經出現肝轉移，手術難度不高但效益並非最好，屬於第四期大腸癌。面對這樣的病況，病人有何治療選擇呢？

一般來說，大腸癌若已進入晚期階段，化療是無可避免，並視乎腫瘤基因檢測結果而決定是否可以使用標靶藥2。假若這名病人沒有RAS基因變異（RAS wild type），可以視乎病情，選擇使用抗表皮生長因子受體（Anti-EGFR）或抗血管內皮生長因子（Anti-VEGF）標靶藥加化療的治療方案4 & 6，達到控制病情的效果。

由於標靶藥及化療藥物有很多選擇，醫生揀選藥物時要考慮病人的情況和需要，如果這名病人有較高的出血風險，Anti-VEGF標靶藥未必是最好方案， Anti-EGFR標靶藥會是較為合適的選擇7。至於有些病人不想每次治療都要留院48小時輸注藥物，我也會在審視研究數據後再作調整及建議。

數據及經驗顯示，合適的治療可以很快便見到效果，更有機會令腫瘤縮小，將本來不可進行的手術變得可行3，讓病人能夠接受手術切除大腸腫瘤及附近淋巴組織，而變小的肝轉移也可用手術處理，幫助提升整體療效3。手術後病人仍可繼續以標靶藥加化療鞏固療效，令病情得以持續受控4。

以往晚期癌症較少考慮手術，但現在有時第四期大腸癌也會考慮做手術，其中一個原因是腫瘤日後可造成腸塞及大量出血，屆時便需要進行緊急手術5。過去我也見過有些病人抗拒做手術，結果便血不停出現，這時做手術不止風險較高，亦未必可行，令病情的控制以致日常生活也大受影響。

因此，晚期癌症並非一定不考慮做手術，但有些病人、尤其是年紀較大的老人家，可能不想做太多治療，這時作為醫生就要詳細解釋，協助他們選擇最適合自己情況的治療。

我明白晚期癌症病人在生活、家庭和工作方面都面對很多困難，尤其會擔心癌症治療會十分辛苦，可幸現時用於治療晚期大腸癌的藥物，副作用尚可接受，而一般副作用也有有效方法可以妥善控制。有些病人於治療期間依然如常工作，並保持正常的生活質素。

我們希望病人可以得到所需的治療，故此市民有任何疑慮都不要忌諱，坦白說出來，讓我們一起作出最好的選擇和安排。