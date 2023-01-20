晚期心衰竭併嚴重心律不整 1次手術搞掂

病人詹女士，患有結構性心臟病變，長期受反覆性心室頻脈所苦，造成心臟功能低下，但因為病人有心臟開胸手術病史，心包膜產生黏連，經臺大醫院心臟衰竭高階循環輔助團隊評估，病患需裝置心室輔助器支持心臟功能。於置放心室輔助器的手術過程中，同時進行心外膜3D立體電生理定位系統與燒灼，術後恢復良好順利出院。 心臟傳導系統出問題 即產生心律不整 心臟是維持生命的重要器官，心跳是由一些自發性的電生理訊號刺激心臟收縮，正常的節律是由竇房結(SA node)觸發，經由房室結、希氏束傳導到心室肌肉上的浦金氏纖維，刺激心臟收縮。當傳導系統出問題時，就會產生各種不正常的心跳，即稱為心律不整。

居家型左心室輔助器 便利性高、生活不受限 所謂心臟電氣燒灼是利用心導管的技術，置放多條電極導管到心臟裡面，記錄心臟內心電圖的變化及心律傳導的路徑，經由電極導管刺激，來誘發出病人潛在可能發作的各種心律不整。左心室輔助器將血液自心房與心室引流至幫浦，再打回動脈中，以減輕心臟負擔。 隨著醫療技術持續進步，左心室輔助器使用年限現在已經增加很多。最主重要的是，居家型的左心室輔助器攜帶便利性高，病人裝設左心室輔助器後，可重返工作及日常社交，生活不會因此受限。