晚期肝癌治療新契機！免疫療法合併抗血管新生標靶藥物突破治療困境，專科醫生圖文解說

「那是一位50多歲的男士，意外發現肝癌時就已經是晚期，肝臟腫瘤有十幾公分大，而且有肺轉移。」台中慈濟外科部部長余政展醫生指出，「當時患者決定接受免疫療法合併標靶藥物。」

針對無法開刀患者，有良好治療成效 經過一段時間的治療後，肝臟腫瘤明顯縮小，肺轉移完全消失。余政展醫生說，經過討論後，患者接受手術切除。病理報告顯示，肝臟腫瘤中都是壞死的組織，找不到存活的癌細胞，表示免疫療法合併標靶藥物發揮顯著的治療效果。術後，患者順利出院，目前仍在門診追蹤治療。 「受惠於藥物的進步，有些過去無法開刀的晚期肝癌患者，能夠在接受免疫療法合併標靶藥物後，獲得良好的治療成效。」余政展醫生說。

合併使用免疫檢查點抑制劑與標靶藥物 成第一線治療標準 早期肝癌必須透過腹部超聲波或電腦斷層掃描等影像檢查才能夠發現，而晚期肝癌可能出現腹脹、黃疸、體重減輕等症狀。「肝癌的危險因子包括乙型肝炎、丙型肝炎、肝硬化、飲酒過量、脂肪肝、家族病史等。」余政展醫生說，「定期檢測胎蛋白AFP、追蹤腹部超聲波有助早期發現肝癌。」 晚期肝癌大多無法利用手術切除，主要得仰賴藥物治療。余政展醫生說，過去十幾年來常使用標靶治療，透過阻斷訊息傳導路徑、抑制細胞血管新生，來控制肝癌生長。可是治療反應率較低，僅有小部分患者可以達到腫瘤縮小的效果，而且副作用較明顯。 「因為副作用的關係，整體治療遵從度較差。」余政展醫生說，「患者可能自行減量或停藥，又會讓治療效果大打折扣。」 隨著免疫治療的發展，讓晚期肝癌的治療成效能夠向前邁進。余政展醫生說，國際上的肝癌治療指引已將合併使用免疫檢查點抑制劑與標靶藥物列為第一線標準治療建議。相較於單獨使用標靶藥物，免疫療法合併標靶藥物的治療反應率較高，且可顯著延長病人整體存活期。 根據國際臨床試驗結果，透過免疫療法搭配抗血管新生標靶藥物治療，有效提升腫瘤反應率至三成，並同時減少四成死亡和疾病惡化風險。相較於單用標靶治療藥物，免疫療法合併標靶藥物更可顯著增加病人整體存活期5.8個月，大幅延長病人存活期，為病人帶來治療新希望。這樣的治療組合藥物突破近14年來晚期肝癌一線治療的瓶頸，更獲得許多國際治療指引採納作為第一線標準治療建議。