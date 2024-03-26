晚期膀胱癌治療——「化療導彈」ADC 追擊癌細胞

提到癌症，大家可能會想到最常見的肺癌、大腸癌等。相較這些較受大眾關注的癌症，膀胱癌患者較少，治療選擇也較少，而且過往的治療效果也不太顯著。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥指出，隨著科技發展，即使屬晚期膀胱癌，曾有患者在接受抗體藥物複合體（Antibody-drug Conjugate, 簡稱ADC）組合治療下，體內未有再偵測到癌細胞，為晚期膀胱癌患者帶來一線曙光。 根據香港癌症資料統計中心，2021年本港有463宗新確診膀胱癌1。膀胱癌男女比例大約為3比1， 患者大多是55到70歲2。

吸煙、常接觸染髮劑、男性為膀胱癌高危 除了男性較大機會患上膀胱癌，吸煙人士同屬高危份子，他們患膀胱癌的機會較非吸煙人士高出2至3倍2。此外，經常接觸化學物質如油漆或經常使用染髮劑、經常患膀胱炎，也較大機會患上膀胱癌2。 膀胱癌初期徵狀難以察覺，最容易被發現的症狀是血尿。惟內科腫瘤科專科醫生邱宗祥指出，不少患者確診時已屆中晚期，單靠手術難以有效控制病情。 以往晚期膀胱癌治療療效欠佳 以往醫生遇上晚期膀胱癌患者，不免會有一點擔心：「以前沒有太多的治療選擇，如果化療療效不佳，其他治療也難以顯著改善病情；加上並非每位患者都適合接受標靶治療，結果很多患者最終均死於膀胱癌。」邱醫生說。

化療雖然可以殺死癌細胞，但同時會影響正常細胞，加上副作用甚大，如脫髮、免疫力下降等，所以不少人聽到化療都會「怕怕」。邱醫生指出，近年雖然出現了免疫治療，然而療效進展並非很顯著，大部分患者仍然死於膀胱癌。 「化療導彈」ADC直接攻擊癌細胞 減少影響正常細胞 近年癌症治療出現了新發展——「抗體藥物複合體（Antibody-drug Conjugate, 簡稱ADC）」。這類藥物雖然跟化療的作用一樣，但尤如裝上導航的「化療導彈」，在體內找到癌細胞才攻擊，減少影響正常細胞。

邱醫生引述一名約70歲的膀胱癌病人，求醫時膀胱已有直徑達6-7厘米腫瘤並壓著左邊的腎臟，引致腎功能下降，病情已屆晚期，癌細胞亦已經擴散到骨盤腔的淋巴。 患者接受ADC 3個月 癌細胞全滅 他曾接受化療，惟療效不佳，及後轉為免疫治療，但癌細胞仍然擴散至腹膜及肝臟。「可以說他已經用盡化療和免疫治療，但療效未如理常。其後他接受ADC及免疫治療，用藥約三個月後接受正電子掃描，體內未有發現癌細胞；而且除了原本的腫瘤，擴散的癌細胞也同樣消失，病情受控。」邱醫生說。