智能手錶易誤判？高血壓易被低估 睡眠階段得六成準 醫生揭7大誤報情況

智能手錶普及，不少人會以此為健康標準，但其實可能會引起錯誤醫療判斷與焦慮。有醫生指出，智能手錶雖然可以監測健康，但其實出現病情誤判的情況也不少，例如會出現高血壓被低估、判斷睡眠階段準確度只有60至70%。醫生指出，有7大情況容易被誤報。

智能手錶7大指標

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，智能手錶被視為健康監測的神器，有助用戶監控心跳、血壓、睡眠，甚至預警心臟疾病。然而，這些數據的準確性卻有待商榷。黃醫生指出，智能手錶的常見7大指標如下：

心跳

心率

血壓

氧合

睡眠

運動

血糖

7大誤報情況

儘管智能手錶可以提供一些健康指標，但它們並不能用於疾病診斷。根據研究，有多項智能手錶的關鍵指標在特定情境下，容易出現誤報或漏報情況，導致錯誤醫療判斷或引致焦慮，特別在臨床應用尚未成熟階段。以下是最常誤報或漏報的7大指標：

1. 心跳

在運動時(尤其是強度變化或手臂劇烈擺動)，光學感測器(PPG)容易受到動作的干擾，誤認為是心律不正或心率出現異常。

情緒波動及咖啡因攝取可能讓心跳短暫上升，易被誤判為心律不正。

手部冰冷或末梢血管收縮會令降低皮膚下血流，使PPG訊號品質受到影響，易被以為心跳過低。

配戴過鬆的手錶或偵測面髒污也會減弱感測器與皮膚的接觸，使訊號丟失或誤判。



2. 心律不正

智能手錶(如 Apple Watch、Fitbit、Samsung Watch)可偵測心律不正，但報告指出，當智慧手錶偵測到心房顫動時，68%的警示都是假陽性。

身體晃動、姿勢改變、睡眠中肌肉抽動都可能被錯誤識別為心律不正。

3. 血壓