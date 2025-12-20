智能手錶易誤判？高血壓易被低估 睡眠階段得六成準 醫生揭7大誤報情況

智能手錶普及，不少人會以此為健康標準，但其實可能會引起錯誤醫療判斷與焦慮。有醫生指出，智能手錶雖然可以監測健康，但其實出現病情誤判的情況也不少，例如會出現高血壓被低估、判斷睡眠階段準確度只有60至70%。醫生指出，有7大情況容易被誤報。
智能手錶7大指標
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，智能手錶被視為健康監測的神器，有助用戶監控心跳、血壓、睡眠，甚至預警心臟疾病。然而，這些數據的準確性卻有待商榷。黃醫生指出，智能手錶的常見7大指標如下：
- 心跳
- 心率
- 血壓
- 氧合
- 睡眠
- 運動
- 血糖
7大誤報情況
儘管智能手錶可以提供一些健康指標，但它們並不能用於疾病診斷。根據研究，有多項智能手錶的關鍵指標在特定情境下，容易出現誤報或漏報情況，導致錯誤醫療判斷或引致焦慮，特別在臨床應用尚未成熟階段。以下是最常誤報或漏報的7大指標：
1. 心跳
- 在運動時(尤其是強度變化或手臂劇烈擺動)，光學感測器(PPG)容易受到動作的干擾，誤認為是心律不正或心率出現異常。
- 情緒波動及咖啡因攝取可能讓心跳短暫上升，易被誤判為心律不正。
- 手部冰冷或末梢血管收縮會令降低皮膚下血流，使PPG訊號品質受到影響，易被以為心跳過低。
- 配戴過鬆的手錶或偵測面髒污也會減弱感測器與皮膚的接觸，使訊號丟失或誤判。
2. 心律不正
- 智能手錶(如 Apple Watch、Fitbit、Samsung Watch)可偵測心律不正，但報告指出，當智慧手錶偵測到心房顫動時，68%的警示都是假陽性。
- 身體晃動、姿勢改變、睡眠中肌肉抽動都可能被錯誤識別為心律不正。
3. 血壓
- 使用光學感測(PPG)和演算法估算血壓的準確性明顯低於傳統袖帶式測量，尤其是在高血壓患者中。
- 研究顯示，使用某智能手錶的測量結果常常低估低血壓，並高估高血壓，特別在姿勢變換或環境影響下誤差會顯著。
- 誤差導致高血壓患者低估血壓，有機會引致延誤治療或錯失高血壓即時處置時機。
- 美國心臟協會曾指出，穿戴式無袖帶血壓監測技術尚未達到臨床標準，並受限於校正頻率、個體差異、動作干擾及測量環境等問題，所以不建議臨床上診斷或治療。
- 日本高血壓學會強調，智能手錶的高血壓通知功能僅適合初步篩檢，治療監測仍需以袖帶式血壓計為準。
4. 血氧飽和度(SpO₂)
- 深色皮膚：深色皮膚因為黑色素吸收紅光，會改變血氧的讀數，特別在低灌流狀態下誤差更大。
- 手部冰冷或末梢灌流不良：動脈脈搏訊號微弱，難以準確分辨動脈血氧，易出現假性低值。
- 其他因素：外部強光照射、手部動作、偵測角度、廉價穿戴式血氧儀的演算法誤差更大
5. 睡眠品質
- 智能手錶利用加速度計和心率變異性(HRV)演算法來評估睡眠品質，其分期準確率約為60%至70%，遠低於多導睡眠檢查(PSG)。
- 手腕動作(如翻身、滑手機、伸展)可能被誤判為清醒狀態，導致睡眠階段分類錯誤。
- 多項研究指出，智慧手錶常高估總睡眠時間及低估夜間清醒時間，對睡眠障礙患者的準確性進一步下降。
6. 步數與活動量(Steps & Activity)
- 智能手錶在步數和活動量測量方面的文獻顯示平均誤差約為±15%，在特殊活動中(如爬樓梯、手持手機)誤差可能顯著增加，甚至可達20%至44%。
- 日常活動(如家務、慢速步行)中，誤差會更大，甚至超過50%。
7. 血糖(Sugar)
- 現有智能手錶依賴光學感測(如PPG)或汗液代謝物感測，準確性顯著低於傳統的侵入式血糖監測，特別是在低血糖或高血糖極端值時準確性下降。
- 當前沒有美國FDA核准的智能手錶血糖偵測功能用於臨床診斷或治療調整。
正確的使用觀念
黃醫生提醒，智能手錶可以作為健康監測工具，但它們不是臨床診斷設備。過度依賴智能手錶的數據可能導致不必要的焦慮或醫療檢查。更重要的是，長期的健康趨勢觀察比單次數據異常更有意義。正確使用智能手錶，結合其他健康管理方式和專業醫療建議。他提醒， 智能手錶並非醫療診斷工具，它們只能提供趨勢參考，而不是臨床證據。若出現健康問題，應主動尋求醫療專業人士的幫助，而不是單靠穿戴設備的數據。