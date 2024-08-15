智能手錶發出心房顫動提示！醫：多數無症狀，但「這些人」要注意

心房顫動是成人很常見的心律不整，其發生率隨著年齡增加，在老年族群，發病率高達8%。

「醫生，我覺得我的心臟有時候會不規則亂跳，我的智能手錶告訴我，我有心房顫動！這是甚麼疾病？會很危險嗎？」騎經接受心電圖檢查，證實是心房顫動。

臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫生陳郁安表示，心房顫動是成人很常見的心律不整，其發生率隨著年齡增加，在老年族群，發病率高達8%。心房顫動，顧名思義，就是心房出現快速而不規律的電氣活動，導致心臟不規律跳動。

心房顫動，顧名思義，就是心房出現快速而不規律的電氣活動，導致心臟不規律跳動。

大多數心房顫動患者無明顯症狀，部分患者可能會感到心悸、胸悶、呼吸困難、無力或頭暈。高危族群包括老年人、肥胖者、有家族史的人，以及經常攝取咖啡因、酒精、尼古丁的人。此外，高血壓、冠心症、瓣膜性心臟病、心臟衰竭、心肌炎、睡眠呼吸中止症、甲狀腺亢進、感染和手術後的患者也易患心房顫動。

心房顫動：這類心房顫動是患者和醫生共同接受持續性心房顫動的狀況，並且決定不再嘗試恢復和

永久性 (Permanent) 心房顫動：這類心房顫動是患者和醫生共同接受持續性心房顫動的狀況，並且決定不再嘗試恢復和 / 或維持竇性心律。

永久性 (Permanent) 心房顫動：這類心房顫動是患者和醫生共同接受持續性心房顫動的狀況，並且決定不再嘗試恢復和 / 或維持竇性心律。

永久性 (Permanent) 心房顫動：這類心房顫動是患者和醫生共同接受持續性心房顫動的狀況，並且決定不再嘗試恢復和 / 或維持竇性心律。

有心房顫動的患者，中風的風險比正常人高出4至5倍。

心房顫動者中風 風險比正常人高出 4 至 5 倍

陳郁安指出，心房顫動與中風有密切關係，有心房顫動的患者，中風的風險比正常人高出4至5倍。在治療上，除了心率(rate)與心律(rhythm)控制之外，共病症管理(cardiovascular and comorbidity management)以及預防血栓栓塞也很重要。

心房顫動的早期診斷和積極治療對於預防中風等嚴重併發症至關重大。提醒如果有心臟亂跳、心悸、或胸悶等疑似心房顫動的症狀，建議及早就醫檢查和治療。

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