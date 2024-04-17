智障男在家跌跌撞撞滿身傷　一查原來雙眼都白內障

「診間門剛打開，一口氣進來3個人，仔細一看…患者是由面帶愁容的家人左右攙扶進來的。」台北市一位40歲智障男子，多年來由父母悉心照料，日常生活都可簡單自理。但日前卻狀況連連，逐步變成一日三餐都無法自行進食，連在熟悉的家中行走也能碰撞受傷，生活變得越來越不可控，更加重了家人的照顧重擔…，這才驚覺可能是「視力」出了問題，才趕緊帶他到眼科就醫。

患者排斥檢查 醫生溫柔引導查出病因

台北台全眼科院長張耘嘉醫生指出，「當患者一走進診間就發現不太對勁，看起來視力狀態很差，無法自行行走」。後續要幫患者檢查時，更因為其視力狀況不佳，對相關儀器檢查非常排斥又緊張，張為此更經歷了一場波折，平時在診間有著溫文爾雅封號的張耘嘉，溫柔且耐心的緩解其緊張情緒，最後與患者父母共同協助患者完成整套視力檢查。

張耘嘉進一步說，「經過儀器詳細檢查發現是白內障，因為已經過熟，才導致兩眼幾乎看不見！」經過後續的白內障手術後，患者術後恢復狀況良好，又回到平日與父母的良好互動，也重拾自理生活。