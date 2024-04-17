智障男在家跌跌撞撞滿身傷　一查原來雙眼都白內障

「診間門剛打開，一口氣進來3個人，仔細一看…患者是由面帶愁容的家人左右攙扶進來的。」台北市一位40歲智障男子，多年來由父母悉心照料，日常生活都可簡單自理。但日前卻狀況連連，逐步變成一日三餐都無法自行進食，連在熟悉的家中行走也能碰撞受傷，生活變得越來越不可控，更加重了家人的照顧重擔…，這才驚覺可能是「視力」出了問題，才趕緊帶他到眼科就醫。
患者排斥檢查 醫生溫柔引導查出病因
台北台全眼科院長張耘嘉醫生指出，「當患者一走進診間就發現不太對勁，看起來視力狀態很差，無法自行行走」。後續要幫患者檢查時，更因為其視力狀況不佳，對相關儀器檢查非常排斥又緊張，張為此更經歷了一場波折，平時在診間有著溫文爾雅封號的張耘嘉，溫柔且耐心的緩解其緊張情緒，最後與患者父母共同協助患者完成整套視力檢查。
張耘嘉進一步說，「經過儀器詳細檢查發現是白內障，因為已經過熟，才導致兩眼幾乎看不見！」經過後續的白內障手術後，患者術後恢復狀況良好，又回到平日與父母的良好互動，也重拾自理生活。
人口高齡化、過度使用電子產品 患白內障者逐年增加
據台灣衛福部資料顯示，隨著人口高齡化和過度使用電子產品，白內障就醫需求有逐年增加之情形。張提到，門診中很多長輩都會詢問白內障是否等熟了才能開刀？其實目前白內障治療技術不斷進步，「白內障等熟了再開刀」已非正確觀念，過熟的白內障反而會增加手術的風險。一般建議「白內障只要影響到日常生活作息」就可以考慮手術。
張耘嘉於眼科領域鑽研多年，更擔任過多間教學醫院的眼科醫生，憑藉著過去累積的經驗及技術，目前更專研屈光手術及微創雷射白內障手術。他建議，預防勝於治療，民眾每年應定期到合格的眼科診所進行視力檢查，確保眼睛狀況。若眼睛出現任何不適，更應盡快至眼科就診，以免因為延誤造成不可挽回的傷害。.
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