暈倒求醫先知17cm肌瘤致子宮破裂 兩次手術保命！

一位44歲婦女的子宮肌瘤竟大到17公分，因治療併發症造成子宮破裂，甚至內出血充斥整個腹腔內，不但腸子黏連也使腹壁筋膜都受損，澄清醫院中港院區婦產科醫師黃兆麒表示，這樣的病況的確少見，經兩次手術才讓該婦女保住生命，呼籲婦女重視婦科健檢！
長時間忽略子宮肌瘤 嚴重昏厥才緊急送醫
患者過去做產檢超音波而發現有子宮肌瘤，肌瘤並不影響懷胎，後來因故胎死腹中而終止妊娠，之後她並沒有任何不適感，因此就沒有持續追蹤與立即手術治療，後來感到不舒服曾到別家醫院求醫，不願開刀而接受高強度聚焦超音波治療，希望藉著肌瘤的核心逐漸退化而保住子宮，但於治療之後，因工作事務繁忙尚未在意，直到症狀嚴重至將暈厥，才來到醫院急診就醫。
子宮破裂加上腹壁疝氣 需兩次手術緊急治療
黃兆麒表示，經血液檢查發現該婦女的血紅素已掉到2.7(正常為12以上)，不是一般的貧血現象，再緊急做電腦斷層檢查，赫然發現她的子宮肌瘤有17公分之大，且已經有子宮破裂的跡象，經緊急開刀摘除子宮，同時發現因腹壁筋膜受損，形成腹壁疝氣，必須再做二次手術修補筋膜層，用人工網膜修補筋膜層的破損，避免腸子因嵌入疝氣空腔而壞死。
醫：應定期婦科健檢 子宮肌瘤早期治療成效佳
黃兆麒說明，子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，99.8%的子宮肌瘤都是良性的，雌激素是刺激子宮肌瘤成長的必要條件，惡性癌變的狀況非常罕見。
一旦懷孕時，肌瘤往往會快速長大，恐造成胎位不正、難產或產後出血，因此建議定期婦科檢查，子宮肌瘤愈早發現愈好處理。
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