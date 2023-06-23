暈倒求醫先知17cm肌瘤致子宮破裂 兩次手術保命！

子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，99.8%的子宮肌瘤都是良性的，雌激素是刺激子宮肌瘤成長的必要條件，惡性癌變的狀況非常罕見。

一位44歲婦女的子宮肌瘤竟大到17公分，因治療併發症造成子宮破裂，甚至內出血充斥整個腹腔內，不但腸子黏連也使腹壁筋膜都受損，澄清醫院中港院區婦產科醫師黃兆麒表示，這樣的病況的確少見，經兩次手術才讓該婦女保住生命，呼籲婦女重視婦科健檢！

長時間忽略子宮肌瘤 嚴重昏厥才緊急送醫

患者過去做產檢超音波而發現有子宮肌瘤，肌瘤並不影響懷胎，後來因故胎死腹中而終止妊娠，之後她並沒有任何不適感，因此就沒有持續追蹤與立即手術治療，後來感到不舒服曾到別家醫院求醫，不願開刀而接受高強度聚焦超音波治療，希望藉著肌瘤的核心逐漸退化而保住子宮，但於治療之後，因工作事務繁忙尚未在意，直到症狀嚴重至將暈厥，才來到醫院急診就醫。