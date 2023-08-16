暈針｜打針、抽血前必睇！了解暈針原因、預防方法

所謂的「暈針」，其實學名叫作「血管迷走神經反應」，是一種生理、心理造成的過度反應。

許多人打針、抽血後會臉色發白，覺得頭暈、想吐，甚至因此暈倒，這是因為「暈針」造成的。台南捐血中心何國維醫生表示，像捐血後暈倒事實上都不是因為貧血，多半都是暈針造成的，而暈針其實是可以預防的。

暈針是甚麼？有哪些症狀？哪些因素會導致暈針？

所謂的「暈針」，其實學名叫作「血管迷走神經反應」。何國維醫生說明，血管迷走神經反應主要是由以下2因素造成的：

生理因素：身體血液流失一定比例後造成的反應。

心理：情緒焦慮、恐懼、預期疼痛等心理因素。

何國維醫生表示，暈針是一種生理、心理造成的過度反應，這些因素會使血壓突然下降，導致進入大腦的血流量減少，產生頭暈目眩、噁心想吐、頭重腳輕、臉色蒼白、呼吸急促、冒冷汗等症狀，少數人會有暈厥、失去意識等嚴重情況。