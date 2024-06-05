暑假易變肥！研究：暑假生活形態改變、BMI都上升

世界衛生組織(WHO)指出，2022年全球5至19歲兒童及青少年中，超過3.9億人有過重或肥胖問題，是當前最需被重視的健康問題之一。國健署提醒家長、兒童及青少年，面對即將到來的暑假，也要維持良好生活型態，善用3貼士打造健康體形。

暑假即將來臨，不需再早睡早起去上學，可以自由安排自己的活動，讓許多學生相當期待。台灣國健署指出，研究顯示學生在暑假期間每日久坐時間增加約5%、螢幕使用時間≥2小時者增加約6%、蔬菜及水果攝取量分別減少0.6份及1.1份、糖攝取增加約10克，不僅生活型態改變，BMI也有上升趨勢。

善用 3 貼士維持良好生活形態 遠離肥胖、過重問題

根據國健署2017至2020年「國民營養健康調查」顯示，7至12歲、13至15歲、16至18歲兒童及青少年的過重及肥胖率分別為26.7%、30.6%、28.9%3，平均約每3名兒童及青少年中就有1人有過重或肥胖的情形。國健署署長吳昭軍表示，不良生活習慣是造成過重和肥胖的原因之一。國健署建議民眾可以善用以下3貼士，培養、維持良好的生活形態，輕鬆快樂度過暑假：

1. 天然又美味，原型少加工：

善用「我的餐盤」六口訣，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。多選擇天然、原型、少加工食材，如全穀及未精緻雜糧、南瓜、深綠色蔬果等。

2. 多補充水分，減糖少負擔：

炎炎夏日，大家喜歡喝一杯冰涼的含糖飲料，然而含糖飲料喝愈多，身體負擔愈大。「白開水」是最好的水分來源，可以加入少許檸檬片等水果，或加入茶葉泡製冷泡茶，讓白開水不只是白開水，又可以增加水分的攝取量。

3. 快樂活動，減少久坐：

WHO建議兒童及青少年每天都應累積至少達到60分鐘以上中高強度身體活動，並減少久坐時間、降低觀看螢幕的時間。建議民眾有空不妨與家人、朋友相約公園打籃球、快步走或騎乘自行車。