暑假生活習慣改變 慢性發炎風險升高！營養師6大類解毒食物推薦

暑假期間，生活作息的變化讓不少人開始吃宵夜、愈來愈晚睡、頻繁參加朋友聚會、享受美食等，這些行為的轉變容易讓飲食變得高油、高糖、高鹽，並且接觸到更多的加工食品。不健康的飲食習慣容易在不知不覺中日漸積累，最終引發慢性發炎，甚至導致各種疾病。劉怡里營養師指出，與其治療疾病，不如從改變生活習慣開始，並且強調了抗氧化、抗發炎的重要性。
如何幫助身體排毒
- 增加水分攝取：每天多喝水或無糖茶飲，能提高多酚類的抗氧化能力。
- 均衡飲食：確保每天可以攝取到乳品類、全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，選擇原型未加工、高纖低GI的食材，並使用清淡的方式烹調。
- 預防食物中毒：避免在不熟悉的餐廳吃生食，用餐前洗手並使用公筷母匙。
- 妥善保存食物：夏季氣溫高，烹飪後的食材應在一小時內冷藏或冷凍，定期清理冰箱，降低食物微生物感染的風險。
6大類解毒食物推薦
- 乳品類：推薦牛奶、無糖優格，這些食物富含維生素A、E、B群及葉酸和煙鹼酸，有助於預防血管阻塞和降低血管性硬化失智症的風險。
- 全榖雜糧類：推薦紫番薯、糙薏仁，富含膳食纖維、花青素、葉酸和維生素B群，有助於避免大腦發炎。
- 豆魚蛋肉類：推薦秋刀魚、蛋黃，含有DHA，有助於大腦活化，EPA則可降低身體發炎反應並提高抗氧化能力、預防失智。
- 蔬菜類：推薦番薯葉、青江菜，富含維生素B1、B2、E和葉酸，這些營養素有助於醣類的利用，可協助大腦正常運作。
- 水果類：推薦草莓、桑葚，莓果中的植化素具有高含量的花青素、類黃酮等抗氧化劑，可降低自由基對大腦的攻擊並修復損傷。
- 油脂與堅果種子類：推薦苦茶油和酪梨，富含單元不飽和脂肪酸和維生素E，這些成分能降低壞膽固醇，維持好膽固醇。
劉怡里營養師強調，保持良好的飲食和生活習慣是防止疾病發生的最佳方法，尤其在暑假這個生活習慣容易變化的時期，更應注意身體的排毒及抗氧化。
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