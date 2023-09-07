暖心行動 助市民貼地價通波仔

心臟病是香港第三號殺手，當中冠心病最為常見及死亡率亦是最高的。據衛生署資料顯示，2020年有6,561人因心臟病死亡，當中近六成患者死於冠心病。現時本港公營醫療體制下，非緊急情況的慢性冠心病患者往往要等候數年才有機會接受俗稱「通波仔」的治療，但非緊急情況不代表患者沒有生命危險，因為血管即使堵塞七成或以上，都不一定有明顯病徵，而堵塞在動脈內的硬化卻有可能隨時破裂，引致心臟病發，這些都是及早治療便可避免的生命危險。而私營機構手術費昂貴，一般市民未必能輕易負擔就只能留在公營醫療網苦等。香港亞洲心臟中心的「暖心行動」計劃以提供貼近公立醫院價格的「通波仔」手術，為病人帶來新選擇，免病人輪候之苦。
毋須轉介 所有患者均可參加
暖心行動本著「以病人利益為福祉」的精神，令任何市民可盡快解除心臟威脅。計劃至今，暖心行動服務範圍已經擴展至心臟檢查服務「綜合心臟檢查」及「心臟電腦掃瞄檢查」。目前為止，已經為超過二千位心臟病患者進行心臟檢查及通波仔手術。暖心行動亦向市民保證三大承諾：一，配備先進設備及專業醫療團隊，務求讓市民以可負擔的價錢，享受優質的心臟科檢查及專科治療服務；二，最快一天內可預約心臟專科醫生，一星期內進行通波仔手術，大大縮短等侯時間；三，專科醫護團隊跟進康復進度，提供多項推廣健康活動，讓康復者及親友獲得最新醫療資訊。
了解更多：https://www.hongkongahc.com
查詢熱線：9722 0151