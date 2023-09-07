暖心行動 助市民貼地價通波仔

心臟病是香港第三號殺手，當中冠心病最為常見及死亡率亦是最高的。據衛生署資料顯示，2020年有6,561人因心臟病死亡，當中近六成患者死於冠心病。現時本港公營醫療體制下，非緊急情況的慢性冠心病患者往往要等候數年才有機會接受俗稱「通波仔」的治療，但非緊急情況不代表患者沒有生命危險，因為血管即使堵塞七成或以上，都不一定有明顯病徵，而堵塞在動脈內的硬化卻有可能隨時破裂，引致心臟病發，這些都是及早治療便可避免的生命危險。而私營機構手術費昂貴，一般市民未必能輕易負擔就只能留在公營醫療網苦等。香港亞洲心臟中心的「暖心行動」計劃以提供貼近公立醫院價格的「通波仔」手術，為病人帶來新選擇，免病人輪候之苦。

