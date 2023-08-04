暗瘡｜軀幹生暗瘡 困擾一樣大

說到暗瘡，一直以來大家只將焦點集中於面上的暗瘡，然而背部、肩部、上胸部位也屬於「重災區」，或令患者出現情緒困擾、衣服選擇受到局限。而近年有新一代外用藥膏同時適用於面部及背部的暗瘡，避免留下疤痕。
皮膚科專科醫生陳湧表示，當毛囊過度角化並阻塞毛囊，加上皮脂分泌增加，就會出現酒米、白頭、黑頭等暗瘡的前身，如遇上丙酸桿菌就會出現炎症，形成暗瘡，「情況嚴重的話，平時一粒粒的暗瘡可變成腫塊、結節，這些會較易留有疤痕。」
上背最常見
除了面部之外，身體都有可能生暗瘡，有研究報告指約半數面部有暗瘡的患者，同時於軀幹部位出現暗瘡，當中男性比例略高於女性。另一個研究則指出，最常出現暗瘡的軀幹部位是上背部(52%)、上胸部(30%)、下背部(22%)、肩部及上肢(16%)和頸部(8%)。陳湧續指，「遺傳、年齡、肥胖、皮膚類型、飲食、吸煙、化妝品、睡眠質素和心理因素如壓力等都可增加患暗瘡的風險，而外在環境如溫度、濕度、陽光照射、空氣污染都會影響皮膚狀態。」
自我形象低落
由於年輕人較著重外觀，當生暗瘡時，或引致較大困擾，而出現抑鬱、焦慮、自我形象低落等情緒問題；可是情緒問題又會增加壓力，令暗瘡情況變差，形成惡性循環。陳湧認為，如出現此情況，又或使用坊間暗瘡藥無效，便應該求診，「治療暗瘡方法多樣，其中外用維A酸屬治療基礎，可減少粉刺、抗發炎等，有需要時配合抗生素、口服避孕藥(女性患者)或口服維A酸。」
A酸的治療原理
暗瘡情況嚴重者則會以口服抗生素或口服A酸進行治療，療程約4至6個月，療效可達80%。口服 A 酸療程能對病因作出針對性治療，包括：
加強藥物吸收
外用維A酸經過多年發展，現已推出了第4代。陳湧解釋，「最大不同之處在於新一代藥膏能夠與皮膚上的視黃酸受體-γ結合，吸收得較好，從而達到消炎、抑制粉刺形成及調節皮膚角化過程等效果。最重要是用於軀幹時，沒有過往藥力不足，又或藥力足夠卻令衣服變色的問題。」一項涉及2,420名患者的研究發現，患者於用藥後2周及4周起，臉部及軀幹暗瘡明顯改善，到12周約減少一半數目。