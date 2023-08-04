暗瘡｜軀幹生暗瘡 困擾一樣大

說到暗瘡，一直以來大家只將焦點集中於面上的暗瘡，然而背部、肩部、上胸部位也屬於「重災區」，或令患者出現情緒困擾、衣服選擇受到局限。而近年有新一代外用藥膏同時適用於面部及背部的暗瘡，避免留下疤痕。

皮膚科專科醫生陳湧表示，當毛囊過度角化並阻塞毛囊，加上皮脂分泌增加，就會出現酒米、白頭、黑頭等暗瘡的前身，如遇上丙酸桿菌就會出現炎症，形成暗瘡，「情況嚴重的話，平時一粒粒的暗瘡可變成腫塊、結節，這些會較易留有疤痕。」