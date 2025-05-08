曬斑可以透過飲食改善？營養師揭9大營養素可以幫助淡斑！

近期天氣愈來愈熱，室外太陽好大，愛美人士外出常常會擔心紫外線照射導致皮膚變黑，甚至有曬斑出現。除了平時做好防曬之外，飲食是不是也能幫助淡化斑點、預防斑點產生呢？營養師張語希來解答！

想淡化斑點、預防新斑產生 「吃」也有幫助嗎？ 曬斑的形成除了跟紫外線有關以外，體內其他因素其實也會造成影響。營養師張語希表示，曬斑與氧化壓力、代謝變慢等也有關係，雖然食物無法完全去除斑點，但是適當的飲食事實上是有助於抑制黑色素、促進修復進而讓斑點逐漸淡化的，甚至還能預防新斑點的產生。