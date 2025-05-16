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健康
2025-05-16 15:23:00

更年期保養｜女士要學 補鈣/維他命D等5招應對盜汗體重上升

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女士要學 5招對抗更年期症狀

女士要學 5招對抗更年期症狀

女性朋友是否突然覺得變胖、容易盜汗、情緒起伏大？很可能因為正步入更年期所致。更年期屬於正常的生理現象，但往往較少人尋求協助，而以下5種方式，可以幫你度過更年期難關。

更年期症狀

女性到四、五十歲，便要面對雌激素分泌減少而出現的更年期，常見症狀如體重上升、盜汗、容易腰痠背痛及情緒起伏等。更年期是無可避免的生理變化，但也可以採取一些簡單的方法，紓緩更年期引起的症狀。

更年期4大飲食建議｜適度攝取高鈣、維生素D食物（am730製圖） 更年期4大飲食建議｜適度攝取天然雌激素（am730製圖） 更年期4大飲食建議｜適量飲用水分（am730製圖） 更年期4大飲食建議｜健康飲食，三少一多（am730製圖）

1. 規律運動

更年期的荷爾蒙變化會影響女士的身心，透過規律的運動如瑜伽及跑步等，可以幫助緩解症狀，又可促進新陳代謝，避免肥胖發生。

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規律運動

規律運動

2. 多喝水

雌激素減少令更年期女性更易有尿道炎和膀胱炎等問題，故此需要多喝水，有助減少泌尿道感染。

喝水

多喝水有助減少泌尿道感染。

3. 補充鈣質和維他命D

雌激素減少會令蝕骨細胞更加活躍，增加骨質疏鬆症發生的風險，故此更需要透過攝取足夠的鈣質和維他命D，避免骨質太疏鬆而引起骨折。

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鈣質食物

牛奶、芝士、深綠色蔬菜都是鈣質來源。

4. 均衡飲食

更年期女性罹患心血管疾病的風險會上升，故此要注意飲食，少吃高脂高糖高鈉食物。

均衡飲食

均衡飲食

5. 濕毛巾敷頸

潮熱也是更年期常見的症狀之一，可以用浸過冷水的毛巾濕敷在脖子後方，以及多補充水分，幫助降溫紓緩不適。

其實，這5招不但更年期女士合用，未屆更年期的女性也可採用，作為事前預防，可以幫助減輕更年期的症狀。當然若更年期症狀造成困擾，就要找醫生協助，以便解決問題。

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濕毛巾敷頸

濕毛巾敷頸

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