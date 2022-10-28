更年期個人化調理 中醫補腎有一套

中醫認為更年期症候群的發生以「腎虛」為主要原因，因此在治療上以「補腎」為減緩更年期症狀的主要方法，再透過辨證論治的方式進行個人化的調理。

婦女更年期是由一般每月來經的生理期，轉為停經之轉型期，目前婦女的自然停經年齡大多發生在49歲的時候，也可能在這前後的幾年。而更年期的長短更依女人的身體狀況而有所不同。

更年期症候群 荷爾蒙療法恐提高癌症風險

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科醫師黃奕碩指出，婦女在停經前後出現月經紊亂、潮熱盜汗出、五心煩熱、心悸失眠、煩躁易怒、記憶力下降、頭暈耳鳴、皮膚乾燥搔癢、腰痠背痛、陰道乾澀、憂鬱、情緒低落等，稱為更年期症候群。

西醫在治療更年期症候群以荷爾蒙補充療法為主，再配合其他症狀給予鎮靜劑、止痛劑等，美國國家衛生研究院調查結果顯示，長期給予荷爾蒙補充療法，會提高乳癌、子宮內膜癌等疾病的風險。