更年期個人化調理 中醫補腎有一套

婦女更年期是由一般每月來經的生理期，轉為停經之轉型期，目前婦女的自然停經年齡大多發生在49歲的時候，也可能在這前後的幾年。而更年期的長短更依女人的身體狀況而有所不同。
更年期症候群 荷爾蒙療法恐提高癌症風險
臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科醫師黃奕碩指出，婦女在停經前後出現月經紊亂、潮熱盜汗出、五心煩熱、心悸失眠、煩躁易怒、記憶力下降、頭暈耳鳴、皮膚乾燥搔癢、腰痠背痛、陰道乾澀、憂鬱、情緒低落等，稱為更年期症候群。
西醫在治療更年期症候群以荷爾蒙補充療法為主，再配合其他症狀給予鎮靜劑、止痛劑等，美國國家衛生研究院調查結果顯示，長期給予荷爾蒙補充療法，會提高乳癌、子宮內膜癌等疾病的風險。
常見肌肉痠痛、睡眠障礙 中醫「補腎」個人化調理
黃奕碩說，中醫認為更年期症候群的發生以「腎虛」為主要原因，因此在治療上以「補腎」為減緩更年期症狀的主要方法，再透過辨證論治的方式進行個人化的調理。根據研究，台灣婦女常見更年期症狀有肌肉痠痛和睡眠障礙。
一、肌肉痠痛：
- 在中醫用藥上可採用獨活寄生湯、疏經活血湯、芍藥甘草湯、葛根湯等。
- 針灸穴位：風池、手三里、足三里等。
二、睡眠障礙：
- 在中醫用藥上可採用加味逍遙散、天王補心丹、甘麥大棗湯、酸棗仁湯等。
- 針灸穴位：攢竹、太衝、風池、百會等。
按摩五穴位 減緩情緒症狀
另外，黃奕碩建議，可常按摩血海、三陰交、太谿、太衝、內關等穴位，可減緩更年期所帶來的情緒症狀。平時保持生活作息規律，避免刺激性的食物，規律運動，度過人生的重要轉折期。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】