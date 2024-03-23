更年期出血很正常？她一檢竟是「子宮內膜癌前病變」　醫籲這樣預防

停經後出血的原因有很多種可能，常見的有子宮內膜萎縮、老年性萎縮性陰道炎、子宮內膜息肉等。

57歲的劉姓婦女2年前就停經了，上個月卻出現陰道點狀出血且持續到這個月，有人告訴她這是「回春」，也有人說這是更年期的症狀，她仍不放心到醫院檢查，確診為子宮內膜癌的癌前病變(EIN)。

恐惡化為子宮內膜癌 更年期有出血就不正常

彰化醫院婦產科醫師李伊菱說，子宮內膜癌的癌前病變這是位於子宮內膜上皮組織的癌前病變，可能會引發子宮內膜癌。

李伊菱指出，正常來說更年期最好是一滴陰道出血也沒有，只要有出血就是不正常。而停經後出血的原因有很多種可能，常見的有子宮內膜萎縮、老年性萎縮性陰道炎、子宮內膜息肉等，比較嚴重的是子宮內膜增生、子宮內膜癌、子宮頸癌，總而言之，更年期後還出血就是要就醫檢查，千萬不要以為沒什麼大礙。