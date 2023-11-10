更年期好可怕？徵狀可控！

更年期是女性必經階段，雖然如此，仍引起不少擔憂。婦產科專科醫生黃斯雄指，更年期是指卵巢開始出現衰退的一個時期，多發生於停經前4至5年，症狀包括潮熱、冒汗等，如情況嚴重，可考慮使用荷爾蒙補充療法。
女士平均停經年齡是52歲，更年期多發生於停經前約4至5年，即47歲左右。這時女士開始出現各種不適，荷爾蒙紊亂或引起月經不規律；如荷爾蒙不足，則可能出現潮熱、冒汗等症狀。黃斯雄指，現時女性愈來愈遲停經，或令症狀延長；症狀在停經後也可能持續，嚴重者可能困擾長達7至8年。
生、心理均有變化
女士經歷更年期時，生理及心理均出現變化，六成女士會出現胸口㷫、潮熱及冒汗等症狀，嚴重及頻密程度因人而異。另外，當女性荷爾蒙減少，骨質流失速度加快，增加骨質疏鬆的風險。由於雌激素對好膽固醇有保護作用，停經後或令血液中的壞膽固醇堆積，容易引起膽固醇過高等問題。黃斯雄提醒，婦女在停經後應接受有關檢查，若有異常要及早正視。
重大轉變構成壓力
更年期會影響女性的心理、社交及工作，例如因症狀導致易累及休息不足，或影響工作表現並增加壓力；而這個年紀亦可能碰上自己或伴侶退休，或子女長大離家等情況，生活節奏出現重大改變，為心理及生理構成壓力。女性進入更年期後，新陳代謝開始變慢，如飲食習慣沒有改變，供大於求的情況下，體重自然增加。另外，黃斯雄提到，女性荷爾蒙減少會導致失去社交動力，例如不想出門、不想找朋友，又或擔心儀表，經常自我懷疑，覺得自己老、比以前差等。
改變生活習慣
如更年期症狀影響日常生活，可透過運動及飲食改善症狀，「運動可以增加陳新代謝，而飲食上要注意鈣質的吸收，多補充維他命D，而想改善胸口㷫、潮熱等問題，則要減少咖啡因及刺激性食物」。如果情況持續，可嘗試補充大豆素，即黃豆或小麥草等，都可改善輕微症狀。
荷爾蒙補充療法
症狀嚴重時就可考慮荷爾蒙補充療法，黃斯雄解釋，當身體的荷爾蒙不足時，就可以補充低分量的荷爾蒙，這些荷爾蒙可分為天然、人工及草本，補充方式包括口服藥丸、外塗藥膏、陰道塞藥、肌肉注射及皮下定位注射。現時普遍使用草本的荷爾蒙，惟一般約只有50%的女士有反應；如沒有反應，就需要使用天然類荷爾蒙，「這些荷爾蒙其實跟身體的荷爾蒙一樣，可紓緩90%以上不適，並且短時間起效，服藥長短則因人而異。」現時使用的荷爾蒙藥都是天然及分量較低，約為一般經期所產生荷爾蒙分量的三分之一，容易消化及排出身體，不會增加乳癌風險。
想輕鬆應對更年期，黃斯雄提醒，婦女應保持樂觀態度迎接人生另一個階段。多照顧身體，多休息及做運動，亦要多吃天然、新鮮食物，少食刺激性的食物，及定期做檢查。