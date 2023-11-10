更年期好可怕？徵狀可控！

更年期是女性必經階段，雖然如此，仍引起不少擔憂。婦產科專科醫生黃斯雄指，更年期是指卵巢開始出現衰退的一個時期，多發生於停經前4至5年，症狀包括潮熱、冒汗等，如情況嚴重，可考慮使用荷爾蒙補充療法。 女士平均停經年齡是52歲，更年期多發生於停經前約4至5年，即47歲左右。這時女士開始出現各種不適，荷爾蒙紊亂或引起月經不規律；如荷爾蒙不足，則可能出現潮熱、冒汗等症狀。黃斯雄指，現時女性愈來愈遲停經，或令症狀延長；症狀在停經後也可能持續，嚴重者可能困擾長達7至8年。

生、心理均有變化 女士經歷更年期時，生理及心理均出現變化，六成女士會出現胸口㷫、潮熱及冒汗等症狀，嚴重及頻密程度因人而異。另外，當女性荷爾蒙減少，骨質流失速度加快，增加骨質疏鬆的風險。由於雌激素對好膽固醇有保護作用，停經後或令血液中的壞膽固醇堆積，容易引起膽固醇過高等問題。黃斯雄提醒，婦女在停經後應接受有關檢查，若有異常要及早正視。 重大轉變構成壓力 更年期會影響女性的心理、社交及工作，例如因症狀導致易累及休息不足，或影響工作表現並增加壓力；而這個年紀亦可能碰上自己或伴侶退休，或子女長大離家等情況，生活節奏出現重大改變，為心理及生理構成壓力。女性進入更年期後，新陳代謝開始變慢，如飲食習慣沒有改變，供大於求的情況下，體重自然增加。另外，黃斯雄提到，女性荷爾蒙減少會導致失去社交動力，例如不想出門、不想找朋友，又或擔心儀表，經常自我懷疑，覺得自己老、比以前差等。