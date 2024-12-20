更年期婦常漏尿 遭孫嫌「身上有異味」 中醫合併激光治療重迎自信人生

65歲的莊女士被更年期燥熱、頻尿和漏尿問題困擾多年，每當久站、提重物或咳嗽時，因出現漏尿讓她不得不每天使用衛生棉，但在炎熱夏季，這不僅讓她感到不適，還導致反覆泌尿道感染。更令人難過的是，孫子的一句無心話「奶奶身上有異味」讓她感到羞愧，也讓她決心治療，來到恩主公醫院婦女友善整合門診，經診斷，莊女士確診為更年期症候群與壓力性尿失禁。

恩主公醫院中醫部主治醫師黃琦雯指出，中醫對尿失禁又稱作遺溺，主要因為腎氣虛與中氣不足，造成膀胱氣化失調，情緒壓力也會增加自律神經失調，引發膀胱過動的症狀，建議減少生冷飲食，多以溫熱的飲品或食物為主，充足睡眠，減少負重。此外，平時建議也可以透過熱敷腰及下腹，保持腰腹溫暖，並搭配凱格爾運動都是減緩頻尿急尿的好對策。

低能量激光技術方便且非侵入 結合中醫改善頻尿與尿失禁

黃琦雯醫師也說明，低能量激光技術藉由光化學與光動能效應，可以達到「消炎、止痛、加速癒合」的效益，並具有促進血管新生、膠原蛋白生成及肌肉修復的功能，其可運用幫助膀胱過動症患者改善頻尿與急尿問題，紓緩有骨盆肌疼痛者的疼痛，以及針對壓力性尿失禁患者，強化膀胱與尿道控制功能。

此外，有非侵入性、方便攜帶與快速無耗材的優點，但須具備專業知識才可達到治療效果，以及注意激光不可直視的問題，建議需要在專業醫生或物理治療師操作下能保障其安全性。黃琦雯醫師特別強調，低能量激光的應用，結合中醫傳統經絡理論與針灸療法，可進一步提升治療效果。

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