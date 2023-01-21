更年期後陰道乾澀、常漏尿？一療法改善女性難言之隱

56歲的陳太太在更年期過後長期有陰道乾澀、反覆感染的症狀，甚至出現漏尿的困擾，便在家中附近的婦科診所接受荷爾蒙治療，但陳太太本身患有高血壓，擔心長期服用容易造成血栓，增加中風的風險，因此不敢按醫囑服用，故治療無效。後經朋友介紹，到醫院評估進行低能量陰道雷射療程，3次療程後不只緩解了陰道乾澀的症狀，連漏尿的問題也已大幅改善。
更年期雌激素減少 使尿道內壁變薄
台北慈濟醫院邱筱宸醫師指出，女性進入更年期後，卵巢功能衰退、女性荷爾蒙分泌減少，使得陰道內的皺摺減少，黏膜組織變得平薄且萎縮。而陰道壁表皮細胞因分泌物減少、陰道酸鹼值提高(正常值約PH3.6，停經後會上升至PH5~6)，抵禦細菌能力下降，導致陰道容易感染和發炎。
此外，更年期雌激素減少也會造成尿道內壁變薄，患者在抬重物、咳嗽或大笑時，容易因腹壓增加使膀胱壓力大於括約肌關閉壓力導致漏尿。
低能量陰道雷射儀 調節免疫機能
邱筱宸醫師分享，此次採用的是低能量陰道雷射儀，將雷射探頭放入陰道內，輸出功率能量較低的雷射，利用生物刺激作用(Biostimulation)來促進局部血液循環、調節細胞功能、調節免疫機能等等的生理變化來達到抗發炎、止痛、促進血液循環等治療目的。
而女性的尿道跟陰道相鄰，因此對尿道也會有支撐效果，1次療程僅需20分鐘的時間，過程毋須麻醉，僅會出現輕微的溫熱感而且也不會產生傷口，是一種安全且能有效改善病患症狀、提升生活品質的新選擇。
改善陰道問題 提升生活品質
邱筱宸醫師表示，一個完整的週期治療為3至6次，維持效果視患者嚴重度而定，若民眾有相關需求，可以向專業婦科醫師諮詢，經醫師專業評估以提供民眾最合適的治療方案。此外，產後婦女也容易出現上述困擾，建議可在產後6周週尋求醫師協助。
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