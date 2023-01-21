更年期後陰道乾澀、常漏尿？一療法改善女性難言之隱

56歲的陳太太在更年期過後長期有陰道乾澀、反覆感染的症狀，甚至出現漏尿的困擾，便在家中附近的婦科診所接受荷爾蒙治療，但陳太太本身患有高血壓，擔心長期服用容易造成血栓，增加中風的風險，因此不敢按醫囑服用，故治療無效。後經朋友介紹，到醫院評估進行低能量陰道雷射療程，3次療程後不只緩解了陰道乾澀的症狀，連漏尿的問題也已大幅改善。

更年期雌激素減少 使尿道內壁變薄

台北慈濟醫院邱筱宸醫師指出，女性進入更年期後，卵巢功能衰退、女性荷爾蒙分泌減少，使得陰道內的皺摺減少，黏膜組織變得平薄且萎縮。而陰道壁表皮細胞因分泌物減少、陰道酸鹼值提高(正常值約PH3.6，停經後會上升至PH5~6)，抵禦細菌能力下降，導致陰道容易感染和發炎。

此外，更年期雌激素減少也會造成尿道內壁變薄，患者在抬重物、咳嗽或大笑時，容易因腹壓增加使膀胱壓力大於括約肌關閉壓力導致漏尿。