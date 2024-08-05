更年期提早！？中醫教「改善這些症狀」防退化為首要

運動也是養氣生源的好方法，建議可多嘗試八段錦、太極拳等。

步上中壯年後，很多綜合症狀漸漸出現，有些人可能會覺得力不從心，很容易沒耐性或易怒、睡眠品質變差、皮膚變乾、出斑、性功能減弱、尿頻、夜尿、痠痛等，甚至健康檢查明明顯示沒甚麼問題，但就是說不上來的不舒服；而以往能輕易完成的事，現在做起來卻感到吃力許多，這些或許就是男女性都會碰到的更年期不適症狀。

男女性更年期有類似症狀 男性區隔點不明

安南醫院中醫部內婦兒科主任曾印正表示，雖說男女性更年期會有類似症狀，但女性又以經期變化或停經症候群居多，有比較明確的分隔點，男性更年期的區隔點則較不明確。

曾印正主任以中醫古籍提到的「人體陰氣，四十自半」為例，說明人體的陰血在40歲時會減半，藉此描述更年期的人體生理變化；不過，現代人生活壓力大，加上有些人還有輪夜班的工作需求，往往陰氣自半的時間會再提早，所以門診中常見還不到更年期階段，卻出現更年期不適症狀的男女性患者。