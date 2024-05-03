更年期皮膚癢不停難入睡 何首烏滋腎茶緩解更年期不適

更年期是女性從生育期進入老年期的過渡階段，內分泌發生改變，雌激素分泌減少，卵巢功能衰退，進而引起內分泌失調。45至55歲的女性為更年期階段，臨床上常見症狀為月經周期不規律、潮熱出汗、心悸、抑鬱、頻尿、胸悶、失眠等，而一大部分女性也會開始出現皮膚搔癢或是陰道搔癢的症狀。曾有一位53歲的陳小姐，於52歲停經後，在晚上常有潮熱盜汗的情形，而近來皮膚也開始出現搔癢感，症狀像是螞蟻在皮膚上爬，晚上常會癢到睡不著，西醫診斷為尋麻疹，服用西藥抗組織胺狀況有好轉，但沒吃又會復發，遂轉而求助中醫。

更年期婦女腎陰陽失衡 造成盜汗、搔癢、情緒不穩

《素問•上古天真論》:「女子七歲，腎氣盛，齒更髮長；二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；…；七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」吳宛容中醫師表示，更年期婦女正值七七之後，腎氣漸衰，精血逐漸不足，腎陰陽開始失衡。而肝和腎為精血互化的器官，肝血需腎精來滋養，腎精虛衰則肝血亦不足。而中醫認為「諸痛瘍瘡皆屬於心」，心在五行屬火，心火亢盛，而腎水又不足，導致火擾於上，會出現心煩失眠、潮熱盜汗，也會有皮膚搔癢的症狀。更年期女性因肝血不足，肝陰虧虛，導致肝陽上亢，所以情緒容易抑鬱或是暴怒，而情緒起伏也容易導致皮膚搔癢更加厲害。

吳宛容中醫師說明，在中醫治療上病機主要為肝鬱血虛生風，治療以疏肝解鬱，祛風養血為主。以上述陳小姐為例，在中藥上使用以疏肝養血的加味逍遙散為主，合上祛風止癢的地膚子，再加上滋陰補腎的何首烏，於門診調理近一個月後潮熱盜汗的症狀明顯改善，皮膚搔癢感也已不再發作，現已不需服用西藥。除了諮詢專業中醫師治療外，在家也可自製何首烏滋腎茶緩解更年期的不適症狀。