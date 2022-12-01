更年期腰痠背痛 中醫授補膠質顧腎輕食療

更年期骨質疏鬆雖說是隱形殺手，其實有徵兆。腰酸背痛，是骨質疏鬆症最早期出現的症狀，常局限某部位，後來可能散佈全身，當嚴重到一定程度就容易骨折。

更年期後的女性雌激素減少，停經後5年，每年會流失3%至5%的骨密度，5年下來可能減少25%的骨密度。中醫師周宗翰指出，男性與女性超過30歲，每年會流失0.1%至0.3%的骨密度，所以要保持骨本的黃金期其實是35歲。

停經後雌激素減少易骨質疏鬆 調脾胃補腎氣有助益

更年期骨質疏鬆雖說是隱形殺手，其實有徵兆。腰酸背痛，是骨質疏鬆症最早期出現的症狀，常局限某部位，後來可能散布全身，當嚴重到一定程度就容易骨折。

骨折部位好發於腕部橈骨，髖部股骨頸，肩部及脊椎骨椎體位置。停經或卵巢切除等婦人，因為雌激素合成量突然減少，體內破骨細胞活性增強，體內造骨細胞活性減弱，合成骨量減少。所以西醫常常建議要補充大豆異黃酮去補充荷爾蒙，而黃豆也富含蛋白質與雌激素，對於骨質疏鬆有幫助。

但是中醫觀點比較不同，周宗翰醫師提到減少流失骨質更為重要，中醫認為腎主骨，因此骨質的好壞是靠腎氣在維繫的，腎氣的營養來自脾胃，在脾胃完成食物消化後，大腸從殘渣中吸取水及鈣等鹽類物質，藉由身體的運作才有辦法進入骨髓增加骨質，所以調節脾胃的機能與腎氣的強化，將有助於骨質的增生。