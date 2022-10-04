更年期｜以食治疾 勝於用藥　更年期中醫藥膳養生

更年期症候群這些問題通常在停經前數年就會有，有時至停經後還是有。內經提到「女子七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也」，因此中醫認為，由於天癸竭，腎氣虛，任衝脈衰而進入停經，但由於自然的生理變化造成在停經前後的身心不適，可以靠中西醫共同治療。

女人過40歲開始覺得容易累，腸胃總是不舒服，一旦感冒，也要一兩個禮拜才會好；到45歲時月經不規則，經量改變，甚至熱潮紅、情緒起伏、焦慮、夜間流汗、皮膚乾燥、精神不集中，可能是開始進入停經前期了。衛生福利部臺中醫院翁淑雯醫師指出，更年期是指女性荷爾蒙量降低(荷爾蒙值可至婦產科抽血確認)，且至少12個月沒有來月經，通常發生在50歳左右。

中藥調理緩解更年期不適 搭配食補「這一味」

更年期症候群這些問題通常在停經前數年就會有，有時至停經後還是有。內經提到「女子七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也」，因此中醫認為，由於天癸竭，腎氣虛，任衝脈衰而進入停經，但由於自然的生理變化造成在停經前後的身心不適，可以靠中西醫共同治療。