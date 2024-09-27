更年期｜女人「陰虛」易提早更年期？ 中醫推介3大宮廷頂級珍品 有效滋陰養宮 延緩衰老

相信大部分女士都不願意被貼上「更年期」的標籤！然而，隨著年齡的增長，更年期是每位女性必經的旅程，無人能倖免。更年期通常會在45至55歲之間出現，惟現代人生活作息不良、飲食不均衡和壓力過大，中醫認為這些因素容易形成肝腎不足、陰虛火旺及血虛血瘀等病理生理失衡，大大增加了更年期提早來臨的風險，讓人隨時面臨斷崖式衰老！ 從中醫角度看更年期 《黃帝內經．天葵論》指出，女子「七七，任脈虛，太沖脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」在中醫角度，婦女一般到49歲左右，腎氣漸虛，宮巢功能逐漸減退至消失。處於更年期階段，女性體內的陰液、氣血等庫存會比起年輕時已耗散許多，尤其是肝腎陰液不足，易造成陰虛火旺，出現燥熱、口乾舌燥、心情煩躁、失眠、月經週期不定等更年期症狀。

女士陰虛易提早更年期？ 陰液（或稱津液）是指身體各臟腑組織內的體液。中醫指出長期缺乏休息、睡眠不足、嗜好辛辣和油炸食物，加上情緒緊張、或病後欠缺調理，這些因素會令體內的陰液被逐漸耗損。當陰液虧虛，臟腑失於濡養，因而形成陰虛體質，可能會出現潮熱出汗、頭暈眼花、焦慮失眠、皮膚暗淡乾燥等症狀，身體機能亦會加速衰退。特別是陰虛體質的女性，若不及時進行調理，則容易提前進入更年期，或到更年期時症狀明顯加劇。 以下所介紹的三款食材，自古以來乃宮廷珍品，不論皇帝后妃都喜愛服用，達至滋陰養顏、滋補強身之效。各位女士不妨在日常生活多進食來調理保養。 古代宮廷滋陰珍品（1）：海參 海參蘊含豐富的蛋白質、維生素和礦物質，有助於抗氧化和促進傷口愈合，同時具有增強免疫力、滋陰補腎、促進血液循環和改善皮膚等多種功效。由於其稀有性和珍貴的藥用價值，相傳在秦朝，秦始皇派人去東海尋找的長生不老藥就是海參。此外，中醫認為海參具有補腎益精、養血潤燥的功效，能有助紓緩陰虛症狀及更年期不適。

古代宮廷滋陰珍品（2）：花膠 花膠是富含膠原蛋白的海洋食材，具有滋補養顏、增強免疫力、促進血液循環和改善皮膚彈性等多種功效。中醫認為花膠有助養陰潤肺、補腎益精及潤膚養顏，能為女士改善腎陰虛、補氣血，由內至外修復肌膚、提升彈性，延緩衰老。

古代宮廷滋陰珍品（3）：鹿胎 鹿胎是歷代皇后御用的滋補調理和養顏抗老的極品。《本草綱目》記載「鹿胎調經養顏，解諸毒」，具有補精血和返童顏的功效，能夠有效養血調經，潤澤肌膚。根據現代醫學研究更發現，鹿胎含有大量氨基酸、無機元素和維生素，是延緩衰老和提高免疫力的良藥。根據清朝宮廷記錄，慈禧太后常年服用鹿胎膏 來駐顏保養；內地劇集《延禧攻略》中，余詩曼飾演的嫻妃也曾服用鹿胎來延緩衰老。

【海參滋陰丸】補肝腎、補膠質 對抗陰虛失眠 【海參滋陰丸】採用100%紐西蘭海參製造，有效滋陰潤燥、補肝腎和補膠質。海參貴為「海中人參」，滋而不膩，補而不燥，能滋陰補肝腎，對陰虛失眠有顯著療效。而花膠含有豐富膠原蛋白和骨膠原，有效補充體內津液，滋潤肌膚及提升彈性。除外，當中特別添加了蟲草Cs4成分，能夠增強免疫力、消除疲勞，改善體虛易病的情況。同時其採用國際專利香蕉萃取成分，能幫助放鬆神經，提升睡眠質量，促進身體細胞再生，從而改善膚質。 現今女性工作壓力大又休息不足，久而久之會損耗體內津液，導致肝腎陰虛，失眠加重，肌膚質素因此變差。透過內服調理肝腎，使身體機能回復正常，更可助女士輕鬆渡過更年期。

【鹿胎回春丸】調經養顏 改善陰鬆、乾澀、尿滲 【鹿胎回春丸】主要成分為紐西蘭鹿胎、亞麻籽及精胺酸。鹿胎，蘊含多肽氨基酸、多肽蛋白質，能提高機體的免疫功能，促進膠原蛋白形成，提升肌膚緊緻和彈性；同時包含鈣及鐵質等豐富營養，有效養血調經，養宮護卵，更可改善私密處乾涸、鬆弛及提高敏感度等問題，助女性回復年輕狀態。至於亞麻籽有助紓緩女性分泌異常，心煩鬱悶等更年期不適；精胺酸則能促進女性分泌健康，及幫助皮膚回復水潤光澤。

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