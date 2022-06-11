更年期｜女士要學 5招對抗更年期症狀

女性朋友是否突然覺得變胖、容易盜汗、情緒起伏大？很可能因為正步入更年期所致。更年期屬於正常的生理現象，但往往較少人尋求協助，而以下5種方式，可以幫你度過更年期難關。

無可避免的生理變化

女性到四、五十歲，便要面對雌激素分泌減少而出現的更年期，常見症狀如體重上升、盜汗、容易腰痠背痛及情緒起伏等。更年期是無可避免的生理變化，但也可以採取一些簡單的方法，紓緩更年期引起的症狀。