更年期｜女士要學 5招對抗更年期症狀

女性朋友是否突然覺得變胖、容易盜汗、情緒起伏大？很可能因為正步入更年期所致。更年期屬於正常的生理現象，但往往較少人尋求協助，而以下5種方式，可以幫你度過更年期難關。
無可避免的生理變化
女性到四、五十歲，便要面對雌激素分泌減少而出現的更年期，常見症狀如體重上升、盜汗、容易腰痠背痛及情緒起伏等。更年期是無可避免的生理變化，但也可以採取一些簡單的方法，紓緩更年期引起的症狀。
1. 規律運動
更年期的荷爾蒙變化會影響女士的身心，透過規律的運動如瑜伽及跑步等，可以幫助緩解症狀，又可促進新陳代謝，避免肥胖發生。
2. 多喝水
雌激素減少令更年期女性更易有尿道炎和膀胱炎等問題，故此需要多喝水，有助減少泌尿道感染。
3. 補充鈣質和維他命D
雌激素減少會令蝕骨細胞更加活躍，增加骨質疏鬆症發生的風險，故此更需要透過攝取足夠的鈣質和維他命D，避免骨質太疏鬆而引起骨折。
4. 均衡飲食
更年期女性罹患心血管疾病的風險會上升，故此要注意飲食，少吃高脂高糖高鈉食物。
5. 濕毛巾敷頸
潮熱也是更年期常見的症狀之一，可以用浸過冷水的毛巾濕敷在脖子後方，以及多補充水分，幫助降溫紓緩不適。
其實，這5招不但更年期女士合用，未屆更年期的女性也可採用，作為事前預防，可以幫助減輕更年期的症狀。當然若更年期症狀造成困擾，就要找醫生協助，以便解決問題。