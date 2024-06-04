更年期｜穩守5個習慣 助遠離心血管病威脅

更年期是女士必經的階段，原因是踏入中年後，婦女的卵巢功能會逐漸衰退，女性荷爾蒙分泌減少，導致基礎代謝率降低，促使體脂囤積，並增加心血管疾病的風險。這時女士們更要維持良好的生活習慣，管控體重及三高，才能遠離更年期帶來的健康威脅。