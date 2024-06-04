更年期｜穩守5個習慣 助遠離心血管病威脅

更年期是女士必經的階段，原因是踏入中年後，婦女的卵巢功能會逐漸衰退，女性荷爾蒙分泌減少，導致基礎代謝率降低，促使體脂囤積，並增加心血管疾病的風險。這時女士們更要維持良好的生活習慣，管控體重及三高，才能遠離更年期帶來的健康威脅。
荷爾蒙改變
過去研究顯示，更年期對女性健康有關鍵的影響，尤其是荷爾蒙分泌改變，不但引致潮熱及汗出等症狀，更提高心血管疾病發生的機率，一不小心甚至可以致命。故此女士們在更年期早期階段，便應該做好以下5個預防心血管疾病的小習慣：
- 健康體重：體重指標應維持在健康水平，並視乎個人年齡、活動量及體重增加等情況調整飲食。
- 均衡飲食：適當攝取六大類食物，包括全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類，宜遵守少油、少鹽、少糖、高纖、高鈣的飲食原則，並且要盡量減少食用加工食物。
- 規律運動：將運動加入日常活動之用，例如利用上下班時間累積活動量，從而令自己每日能夠累積30分鐘運動，加上肌力及伸展運動，有助降低心血管疾病風險。
- 放鬆紓緩：進行各類興趣活動，如閱讀、聽音樂、瑜伽等，幫助紓緩壓力，放鬆身心，令自己維持愉快心情。
- 遠離煙酒：煙草含有大量有害化學物，可加速動脈硬化，引發中風及心臟病發，甚至帶來癌症。而近年亦有愈來愈多的研究顯示，飲酒對健康弊多於利，因此緊記少飲為佳。