更年期6成半人不理會 恐增心血管風險！10大更年期徵狀要留意！【附中醫調理貼士】

更年期是女性必經階段，香港一項調查發現1，逾6成半受更年期困擾婦女未有求醫，大多數女性對於更年期都會避而不談。事實上，女人一生中兩個最重要的保養時期就是「產後」及「更年期」，而更年期應該跟坐月一樣重點調理，否則忽略更年期會後果嚴重，隨時出現骨質流失、心血管問題等威脅。因此，中醫建議更年期婦女應盡早調理，以紓緩更年期不適、降低健康風險。
了解更年期10大常見徵狀
更年期是指女性在周期停止前後10年，通常由40歲起女性便會逐漸減少荷爾蒙，從而出現更年期徵狀。如開始出現以下常見徵狀，便要留意是否已踏入更年期：
- 生理方面：潮熱盜汗、周期紊亂、腰痠骨痛、頭痛暈眩、皮膚乾燥及指甲出現裂痕等徵狀。
- 心理方面：煩躁易怒、心情低落、失眠、善忘、異常疲倦等現象。
更年期潮熱過多 恐增骨質、心血管風險
更年期女性體內缺少了荷爾蒙的保護，會增加骨質流失速度，更會增加三高及心血管風險。據一項長達22年的研究顯示2，頻繁的潮熱恐會增加超過50％的心臟健康風險。因此千萬不要忽視更年期徵狀，一旦出現任何徵狀就應立即調理，以免後患無窮「手尾長」。
中醫: 更年期保養同坐月一樣重要 建議以天然中藥調理
婦女更年期和產後一樣，同屬氣血耗損、肝腎衰虧階段。常言坐月坐得好才不會腰痠背痛、人易老；而更年期亦應跟產後坐月一樣重點調理，及早保養以減輕身心不適、降低健康風險。
從中醫角度來看，更年期屬「腎陰虛」，中醫所說的「腎」是類似西醫的內分泌系統；「陰」則可解釋成荷爾蒙。因此更年期調理應從「腎」開始，註冊中醫師吳海寧建議服食以下更年期天然傳統名方，有效滋陰補腎，保肝護腎、寧神安噪，改善潮熱、盜汗、煩躁、失眠、腰膝痠軟、頭目眩暈等更年期不適，更可作長期調理婦女健康之用，藥方成分包括：
- 熟地黃：滋陰補血，紓緩潮熱盜汗
- 牡丹皮：清熱涼血化瘀，減少心煩易怒
- 茯苓：健脾益氣，安神助眠
- 山茱萸：補益肝腎，調整周期，改善腰痠、健忘
天然中藥保健品 紓緩更年期不適
更年期婦女亦可以考慮服食天然中藥保健品，調理女士體質，減輕更年期徵狀。維持健靈「更年輕」根據更年期天然傳統名方，含有多種純中草藥，包括熟地黃、山茱萸、牡丹皮和茯苓，有效滋陰保腎，紓緩潮熱、失眠、忟憎、腰痠等更年期各種徵狀。而且「更年輕」成分天然，不含激素，無副作用，性質溫和，適合長期服用以改善頭髮及皮膚健康。
據臨床測試証實，用家服用「更年輕」配方一個月後，90%減輕面紅潮熱、煩燥易怒、頭痛暈眩*；87.5%有助改善睡眠質素*。連63歲資深演員林漪娸也親身實證「更年輕」功效：「當初經中醫朋友介紹，服食了3星期左右，發熱出汗、忟憎失眠等更年期症狀已減輕不少。天然中藥成分令我都安心長期服食！所以現在也有一直服食，作保健、美顏之功用」。林漪娸也曾介紹48歲演員沈可欣更年期時服食「更年輕」，沈可欣分享服食2-3個星期後已經不再潮熱，而且脾氣變好，腰疲問題亦紓緩了不少。
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1. 2022年民建聯婦女事務委員網上問卷調查受訪人數1,256位
2. Endocrine Abstracts (2023) 90 OC4.6 | DOI: 10.1530/endoabs.90.OC4.6
*2021年更年輕問卷調查受訪人數217位
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