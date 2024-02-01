更年期6成半人不理會 恐增心血管風險！10大更年期徵狀要留意！【附中醫調理貼士】

更年期是女性必經階段，香港一項調查發現1，逾6成半受更年期困擾婦女未有求醫，大多數女性對於更年期都會避而不談。事實上，女人一生中兩個最重要的保養時期就是「產後」及「更年期」，而更年期應該跟坐月一樣重點調理，否則忽略更年期會後果嚴重，隨時出現骨質流失、心血管問題等威脅。因此，中醫建議更年期婦女應盡早調理，以紓緩更年期不適、降低健康風險。

了解更年期10大常見徵狀

更年期是指女性在周期停止前後10年，通常由40歲起女性便會逐漸減少荷爾蒙，從而出現更年期徵狀。如開始出現以下常見徵狀，便要留意是否已踏入更年期：