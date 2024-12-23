最冷「三九天」來了！中醫公布「三九貼敷貼時間&注意事項」治寒症

三九貼是將元胡、細辛、白芥子等臨床常用藥加上生薑汁，調製成膏狀後在背部穴位如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等處進行敷貼，透過人體經絡的傳導，調節五臟六腑及氣血運行的狀態，以對抗寒冷氣候對人體的影響。

每年冬至後到大寒期間連續3個九天是一年中最冷的時候，於中醫被稱為「三九天」。此期間人體陽氣始發、皮膚乾燥、毛孔收縮、血液循環不良，故傳統中醫認為這時如在皮膚敷貼辛散溫熱藥物，例如元胡、白芥子、附子、乾薑、細辛等，其藥物滲入體內的效果會較平時好。這種在特定穴位上敷貼以治療寒症的方法，便稱為「三九貼」。

三九貼敷貼特定穴位 透過經絡傳導調節人體

安南醫院中醫部進一步說明，三九貼是將元胡、細辛、白芥子等臨床常用藥加上生薑汁，調製成膏狀後在背部穴位如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等處進行敷貼，透過人體經絡的傳導，調節五臟六腑及氣血運行的狀態，以對抗寒冷氣候對人體的影響。

此外，針對虛寒性體質或寒濕久留的人，三九貼可提振陽氣、溫通陽氣，加強驅除寒濕邪氣、增強身體抗病能力。因此，可用以緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、寒性風濕性關節痛、慢性腹瀉、遺精、遺尿等患者的發作頻率，就連容易反覆上呼吸道感染的小朋友也適合敷貼。