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健康
2024-12-23 18:30:26

最冷「三九天」來了！中醫公布「三九貼敷貼時間&注意事項」治寒症

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天灸

三九貼是將元胡、細辛、白芥子等臨床常用藥加上生薑汁，調製成膏狀後在背部穴位如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等處進行敷貼，透過人體經絡的傳導，調節五臟六腑及氣血運行的狀態，以對抗寒冷氣候對人體的影響。

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每年冬至後到大寒期間連續3個九天是一年中最冷的時候，於中醫被稱為「三九天」。此期間人體陽氣始發、皮膚乾燥、毛孔收縮、血液循環不良，故傳統中醫認為這時如在皮膚敷貼辛散溫熱藥物，例如元胡、白芥子、附子、乾薑、細辛等，其藥物滲入體內的效果會較平時好。這種在特定穴位上敷貼以治療寒症的方法，便稱為「三九貼」。

三九貼敷貼特定穴位 透過經絡傳導調節人體

安南醫院中醫部進一步說明，三九貼是將元胡、細辛、白芥子等臨床常用藥加上生薑汁，調製成膏狀後在背部穴位如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等處進行敷貼，透過人體經絡的傳導，調節五臟六腑及氣血運行的狀態，以對抗寒冷氣候對人體的影響。

此外，針對虛寒性體質或寒濕久留的人，三九貼可提振陽氣、溫通陽氣，加強驅除寒濕邪氣、增強身體抗病能力。因此，可用以緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、寒性風濕性關節痛、慢性腹瀉、遺精、遺尿等患者的發作頻率，就連容易反覆上呼吸道感染的小朋友也適合敷貼。

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中醫

三九貼屬於中醫外治法，故體質判定十分重要，建議大家應充分與醫師諮詢，勿自行調配藥物敷貼。

留意三九貼敷貼時間 需醫師判定體質

由於今(2024)年冬至為1221日，三九貼日期分別落在1230(一九)、明年18(二九)，以及117(三九)。若能在這段期間敷貼，可補充與激發人體的陽氣，藉由穴位及經絡走向和特性，一方面趨除寒邪，另一方面提高身體抗病力。安南醫院中醫部強調，三九貼屬於中醫外治法，故體質判定十分重要，建議大家應充分與醫師諮詢，勿自行調配藥物敷貼。

孕婦

孕婦、兩歲以下小孩、嚴重心肺功能不足者、皮膚短時間敷貼即會大量起泡者，以及發燒和咽喉發炎者等，並不適合天灸。

注意重點一次看 孕婦及兩歲以下小孩不宜使用

最後，安南醫院中醫部提醒三九貼三點注意事項：(1)治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用，惟孕婦、兩歲以下小孩、嚴重心肺功能不足者、皮膚短時間敷貼即會大量起泡者，以及發燒和咽喉發炎者等，並不適用；(2)敷貼當日一定要禁食生冷、油膩及辛辣等刺激性食物，以免影響治療效果；(3)若皮膚起紅腫、搔癢，應立刻撕下藥餅，並塗適當消炎藥膏。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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