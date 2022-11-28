最好減肚腩運動竟然係……

肚腩的脂肪是最麻煩的一團脂肪，因為基因的問題，囤積時會最先囤積，可是要減的話要等減去手臂、面部等部位的脂肪，最後才到肚腩。減脂的運動五花八門，到底哪一種最好？

步行是最好選擇

一提減脂，不少人會想到游水、跑步、踩單車等帶氧運動；也有人會選擇HIIT高強度間歇性運動，獲得後續燃燒的好處；健身愛好者或會考慮負重運動﹐增加肌肉提升基礎代謝率。當然以上的方法都有效，不過需要強大的意志力去持續運動，因此最容易持續，而又有效果的減肚腩運動是——步行。